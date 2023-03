49-Euro-Ticket: Nicht alle bekommen es! Das ist das Problem

Das 49-Euro-Ticket/Deutschlandticket könnte ausgerechnet für solche Menschen unerreichbar sein, die es am dringendsten benötigen. Denn laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wird die Deutsche Bahn eine Bonitätsprüfung beim Kauf des Deutschlandtickets/49-Euro-Tickets durchführen lassen. Zuvor hatte bereits der Münchner Merkur über eine Bonitätsprüfung für das 49-Euro-Ticket berichtet.

Auch der Zahlungsdienstleister Logpay, der bei mehr als 250 ÖPNV-Shops zum Einsatz kommt, will die Bonität der Käufer des 49-Euro-Tickets überprüfen lassen. Mit der Bonitätsprüfung wollen die Unternehmen sichergehen, dass die Käufer des Deutschlandtickets auch tatsächlich zahlungsfähig und ihr Deutschlandticket bezahlen können.

Der Schufa-Score ist ein wesentlicher Bestandteil der Bonitätsprüfung. Wer einen niedrigen Schufa-Score besitzt, bei dem ist eher mit einem Zahlungsausfall zu rechnen. In solchen Fällen verweigern Unternehmen zum Beispiel das Bezahlen auf Rechnung und Banken geben keine Kredite. Oder Sie bekommen eben kein Deutschlandticket.

Das Problem entsteht dadurch, dass das Deutschlandticket online gebucht und dementsprechend per monatlicher Abbuchung bezahlt wird. Diese Abbuchung läuft in der Regel über ein SEPA-Lastschriftmandat. Dafür wiederum wird in der Regel eine Bonitätsprüfung durchgeführt, weil die Unternehmen ja in Vorleistung gehen und natürlich ihr Geld dann auch wirklich bekommen wollen.

Das Problem, dass Menschen mit niedrigem Schufa-Score keinen Zugang zum Deutschlandticket bekommen könnten, lässt sich auch nicht dadurch umgehen, dass die Verkehrsbetriebe das Bezahlen per Kreditkarte ermöglichen. Denn um eine Kreditkarte zu bekommen, benötigt man in der Regel ebenfalls einen guten Schufa-Score.

Ein Lösungsansatz wäre: Unternehmen ziehen den geforderten Betrag von 49 Euro zuerst ein und verschicken danach erst das Ticket. Dann wäre eine Bonitätsprüfung überflüssig. So macht das wohl Deutschlandticket.de.

