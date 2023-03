SSD, Festplatte und mehr: Speicher von WD & Sandisk bei Amazon zu günstigen Aktionspreisen

Eine alte Technik-Regel lautet: Man kann nie zu viel Speicher haben. Wer derzeit auch das Gefühl hat, ständig Daten löschen zu müssen, weil SSD, Festplatte, Speicherkarte oder USB-Stick voll sind, der kann sich jetzt im Aktions-Sortiment von Amazon umschauen.

Speicherprodukte von WD und Sandisk lassen sich zu günstigen Aktionspreisen kaufen. Dazu zählt die SATA-SSD Sandisk Ultra 3D 1TB, die externe HDD WD Elements 12 TB oder das USB-Flash-Laufwerk Sandisk Ultra 512 GB. Auch Speicherkarten wie die Sandisk Extreme oder Extreme Pro gibt es jetzt bei Amazon zu rabattierten Preisen – für kurze Zeit. Wir haben eine Auswahl der besten Angebote zusammengestellt.

Speicher von WD & Sandisk bei Amazon zu Bestpreisen (Auswahl)

Amazon-Aktion: SSD, Festplatte und mehr Speicher von WD & Sandisk

Wer für PC oder Notebook noch eine SATA-SSD benötigt, bekommt die beliebte Sandisk Ultra 3D mit 1 TB Speicher jetzt bei Amazon für 79,99 Euro. Zwar gab es die SSD in der Vergangenheit auch schon günstiger zu kaufen. Derzeit bietet Amazon die Sandisk Ultra 3D aber zum Bestpreis an, zumal der Versand kostenlos erfolgt. Auch derzeit nirgends günstiger gibt es die externe Festplatte WD Elements 12 TB. Die USB-3.0-HDD lässt sich platzsparend im Stehen betreiben und kostet aktuell 244,99 Euro beim Versandriesen. Wer gerade einen USB-Stick mit 512 GB benötigt, wird in der Speicher-Aktion ebenfalls fündig. Das Sandisk Ultra 3.0 Flash-Laufwerk kostet momentan 40,99 Euro. Auch mehrere Speicherkarten von Sandisk wie die Extreme Pro microSDXC mit 256 GB oder Ultra Android mit 1 TB lassen sich aktuell zu günstigen Preisen bestellen. Zwar konnte man alle Aktionsprodukte auch schon zu niedrigeren Preisen kaufen. Wer aber derzeit Bedarf an Speicherprodukten hat, kann sich die Speicherangebote zu Bestpreisen auf alle Fälle mal anschauen. Die Aktion läuft nur für kurze Zeit.

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben Speicher wie SSD oder Festplatte von WD und Sandisk

Wer sich neben den Speicherangeboten bei Amazon für SSD, Festplatte oder Speicherkarte von WD und Sandisk für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.