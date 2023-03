Darum klingeln heute nur in diesen beiden Bundesländern alle Handys

Sie wohnen in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen? Dann lärmten heute (Donnerstag, 9.3.2023) um 11 Uhr Ihr Handy los. Denn in den beiden genannten Bundesländern fand heute ein Warntag statt, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mitteilt. Anders als am bundesweiten Warntag am 8.12.2022 beteiligen sich also die meisten Bundesländer heute nicht.

Der Alarm war erfolgreich, auf unserem Smartphone traf die Warnung per Cell Broadcast ein. HCD

Cell Broadcast im Fokus

Im Mittelpunkt steht beim heutigen Warntag in Bayern und NRW wieder der Cell Broadcast: also die Warnung auf Ihr Handy. Unabhängig davon, welchen Provider Sie nutzen, ob Ihr Handy auf lautlos steht und ohne, dass Sie dafür eine App installieren müssen. Ihr Handy muss nur eingeschaltet sein und es muss die Technik Cell Broadcast unterstützen (hier finden Sie eine Liste der Smartphones, die Cell Broadcast unterstützen).

Sofern Ihr Handy Cell Broadcast unterstützt (das ist bei allen neueren Geräten mit aktuellem Android oder iOS der Fall), schrillte heute um 11 Uhr Ihr Handy los und es erschien auf dessen Display ein entsprechender Hinweis. Daraus geht hervor, dass es sich nur um einen Probealarm handelt (siehe unseren Screenshot oben). Übrigens: Eine erste scharfe Cell-Broadcast-Warnung wurde bereits in Deutschland verschickt – das war der Grund.

Cell Broadcast: So funktionieren die Warn-SMS

Cell Broadcast ist ein Mobilfunkdienst zum Versenden von SMS-ähnlichen Nachrichten an alle Mobiltelefone innerhalb einer Funkzelle oder einer Gruppe von Funkzellen im jeweiligen Mobilfunknetz. Warn-SMS via Cell Broadcast existieren in etlichen Staaten bereits, beispielsweise in Russland, den USA und in den Niederlanden – hier gibt es eine Übersichtskarte.

Diese Warn-SMS gehen an alle erreichbaren Smartphones und Handys im Empfangsbereich und können mehr Text als konventionelle SMS und auch Links enthalten. Die durch Cell Broadcast verursachte Datenlast ist minimal, sodass selbst „angeschlagene“ Netze diese noch versenden können sollten.

Sirenen heulen, Apps warnen – hoffentlich …

Doch nicht nur die Handys schrillten heute in Bayern und NRW los, auch die Sirenen, sofern vorhanden und funktionstüchtig, gaben Alarm. In unsere Stadt war das tadenlos der Fall: Die Sirenen waren nicht zu überhören. Außerdem sollten die bekannten Warnapps wie NINA oder Katwarn einen Alarm ausgeben.

Bis Cell Broadcast endlich auch in Deutschland eingeführt wurde, war ein langer Leidensweg nötig. In diesen Meldungen vollziehen Sie die Entwicklung von Cell Broadcast in der Bundesrepublik Deutschland nach:

