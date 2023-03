Windows 11: Nächstes großes Feature-Update kommt im Herbst 2023 – das sind die Neuerungen

Microsoft hat bestätigt, dass das zweite große Feature-Update für Windows 11 im Herbst 2023 erscheinen wird. Das berichtet unter anderem die US-IT-Nachrichtenseite Windowslatest. Dabei bezieht sich die Seite auf diesen Blogpost von Microsoft.

Spartipp: Windows 11 Pro für 70 Euro statt 259 Euro kaufen

Dieses als Windows 23H2 bezeichnete Windows-11-Update wird aber kein wesentlich verändertes Betriebssystem werden, wie es seinerzeit Windows 11 Version 22H2 war. Sondern Windows 11 23H2 basiert auf der Windows-11–22H2-Plattform und wird das Betriebssystem nicht wesentlich verändern, sondern eher Qualitätsverbesserungen bringen.

Windows 11 2022 Update (22H2) im Test – lohnt es sich?

Die Veränderungen des kommenden Herbst-Updates finden also eher unter der Haube statt und nicht so sehr an der Oberfläche und weniger an den auf den ersten Blick erkennbaren Funktionen. Zu den offensichtlichsten Veränderungen von Windows 11 23H2 wird der überarbeitete File Explorer gehören.

Neue Funktionen kommen stetig

Microsoft betont, dass es immer wieder während des Jahres zu den Patchdays neue Funktionen veröffentlichen wolle und das Vorstellen neuer Features somit nicht auf das große Funktions-Update im Jahr beschränken werde. So wird am 14. März 2023 das nächste Update – das “March 2023 quality update”, das auch als “Moment 2” bezeichnet wird – mit Neuerungen für Windows 11 kommen. Dieses Update bringt unter anderem den KI-unterstützten Bing-Chat sowie aktualisierte Apps wie ein Notepad mit Registerkarten. Mehr dazu lesen Sie in dieser Meldung.

In diesem Zusammenhang betont Microsoft noch einmal die Support-Zeiträume für die jeweils erscheinenden Updates. Demnach gibt Microsoft 24 Monate Support für Windows 11 Home und Windows 11 Pro und 36 Monate Support für Windows 11 Enterprise und für die Education Editions.

Auf das Erscheinen von Windows 12 (wenn es denn so heißen wird) hat das Herbst-Update für Windows 11 keine Auswirkungen. Mit Windows 12 ist frühestens im Jahr 2024 zu rechnen.

Windows 12 als Erster ausprobieren: Microsoft startet neuen Test-Kanal Canary

Windows 12: Microsoft arbeitet bereits an der nächsten Windows-Generation – das ist bekannt