Starfield: Release des Weltraum-Rollenspiels verschoben – erst im Herbst 2023

Wie Bethesda, Entwickler und Publisher des von großen Hoffnungen begleiteten Weltraum-Rollenspiels, offiziell bekanntgegeben hat, sollen Spieler in Starfield erst ab dem 6. September dieses Jahres in unbekannte Welten und die schier endlosen Weiten eines riesigen (Spiele-)Universums vordringen können.

For all, into the starfield 🚀 pic.twitter.com/i9Ppie7dV0 — Starfield (@StarfieldGame) March 8, 2023

Die erneute Verschiebung ist ärgerlich, denn die erste Vorschau inklusive Gameplay in 4K hat durchaus Lust auf mehr gemacht und die Hoffnungen auf einen echten Ausnahmetitel nur noch mehr befeuert.

Starfield im Preview: Fallout 5 trifft No Man’s Sky

So aber deuten sich mehr und mehr Parallelen zu einem anderen prominenten Weltraum-Abenteuer an, welches einfach nicht fertig werden will.

Starfield auf den Spuren von Star Citizen

Nachdem das Studio auf der E3 2021 ein Release für den 11. November 2022 in Aussicht gestellt hatte und die Veröffentlichung bereits im Mai 2022 auf das erste Halbjahr 2023 verschieben musste, kann Bethesda sein Wort einmal mehr nicht halten und terminiert den Start von Starfield jetzt auf den 6. September dieses Jahres. Erinnerungen an Star Citizen, eine ebenfalls noch nicht erschienene Weltraum- und Science-Fiction-Simulation, werden unweigerlich wach.

Während sich das von Chris Roberts verantwortete Star Citizen bereits seit 2010 in der Entwicklung befindet, arbeitet Bethesda unter der Leitung von Todd Howard, der auch für legendäre Serien wie The Elders Scrolls und Fallout verantwortlich war, seit 2015 an Starfield. Dabei handelt es sich erst um das dritte große Bethesda-Universum, in den 25 Jahren der Geschichte des Studios.

Exklusiv für Windows und Xbox Series X|S

Weitere Details zum Release von Starfield möchten Bethesda und Microsoft am 11. Juni 2023 auf dem Event “Starfield Direct”, einem großen Showcase zum Weltraum-Rollenspiel, bekanntgeben.

Starfield erscheint am 6. September 2023 exklusiv für den Windows-PC und Microsofts neueste Spielkonsolen, die Xbox Series X und Xbox Series S.