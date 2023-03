Star Wars: Filme von Patty Jenkins und Kevin Feige angeblich eingestampft

“Star Wars: Rogue Squadron“ von “Wonder Woman“-Regisseurin Patty Jenkins sollte eigentlich Im Dezember 2023 in die Kinos kommen. Disney zog den Film jedoch im vergangenen Herbst überraschend zurück. Wie das Film-Magazin Variety nun aus brancheninternen Quellen erfahren haben will, befindet sich “Rogue Squadron“ aktuell nicht mehr in der aktiven Entwicklung.

Projekt von Kevin Feige ebenfalls eingestellt?

Ein ähnliches Schicksal hat Variety zufolge auch ein weiteres noch namenloses “Star Wars“-Projekt ereilt. Der Film sollte von Kevin Feige, dem Chef der Marvel Studios, produziert werden. Im September 2019 angekündigt, befand sich der Streifen noch bis Mai 2022 in der Entwicklung. Mit der Arbeit am Drehbuch wurde damals Michael Waldron (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness“) betraut. Waldron wurde jedoch inzwischen für das Drehbuch von “Avengers: Secret Wars“ angeheuert, das 2026 in die Kinos kommen soll. Feige ist hingegen mit mindestens 19 anderen Marvel-Projekten beschäftigt. Hier bleibt den Gerüchten zufolge also keine Zeit mehr für einen “Star Wars“-Film.

Neuer “Star Wars“-Film Ende 2025?

Im Dezember 2025 könnte dennoch ein neuer “Star Wars“-Film in den Kinos anlaufen. Es bleibt jedoch unklar, um welchen Streifen es sich dabei handeln könnte. Laut den Mutmaßungen werkelt Filmemacher Taika Waititi (“Jojo Rabbit“) hinter verschlossenen Türen an einem “Star Wars“-Film. Die Gerüchteküche behauptet außerdem, dass Lucasfilm auch an einem “Star Wars“-Projekt von Sharmeen Obaid-Chinoy interessiert sei. Die Regisseurin wurde für „Saving Face“ und “A Girl in the River: The Price of Forgiveness“ bereits mit einem Oscar ausgezeichnet. Mit dem Drehbuch für ihr Projekt wurden angeblich Damon Lindelof (“Watchmen“) und Justin Britt-Gibson (“Counterpart“) betraut.

Die Ankündigung des nächsten “Star Wars“-Films könnte laut Mutmaßungen im Rahmen der Star Wars Celebration Convention erfolgen. Das Event findet am 7. April 2023 in London statt.