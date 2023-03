Hogwarts Legacy: Multiplayer-Mod jetzt schon ausprobieren – mit einem Haken

Hogwarts Legacy ist schon jetzt einer der größten Spielehits des Jahres (hier geht es zu unserem Test) und wird auch bei der Wahl zum Spiel des Jahres sicherlich ein Wörtchen mitzureden haben. Die Community ist begeistert vom Detailreichtum und hat nach jahrelangem Warten erstmals die Möglichkeit, Hogwarts und seine Ländereien in einem AAA-Blockbusterspiel zu erleben. Allerdings muss das jeder Spieler für sich allein erleben, denn Hogwarts Legacy bietet keinen Multiplayer-Modus. Doch eine Mod namens HogWarp verspricht Abhilfe und ist bereits jetzt verfügbar.

Das Team hinter HogWarp

Die Entwickler der Mod sind keine Unbekannten. The Together Team, wie sich der Zusammenschluss aus mehreren Moddern nennt, hat bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Denn das gleiche Team entwickelte auch Skyrim Together Reborn, eine Multiplayer-Mod für The Elder Scrolls V: Skyrim mit fast einer Million Downloads. In dieser beliebten Mod können Spieler gemeinsam Skyrim erkunden, Quests erledigen und Gegner besiegen. Dass das Team bereits viel Erfahrung mit Multiplayer-Mods vorzuweisen hat, stimmt optimistisch für die Zukunft von HogWarp. Und Hogwarts Legacy, so die eigene Aussage der Modder, ist dank der verwendeten Unreal Engine deutlich einfacher zu modden als Skyrim.

Das bietet die Multiplayer-Mod HogWarp zum jetzigen Zeitpunkt

HogWarp befindet sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung. Hogwarts Legacy ist erst einige Wochen auf dem Markt und es ist beeindruckend, dass das Modder-Team schon jetzt eine anspielbare Version fertiggestellt hat. Doch Sie sollten die Mod zum jetzigen Zeitpunkt eher als eine Tech-Demo betrachten.

Für das gemeinsame Spielen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder setzen Sie einen privaten Server auf, dem Ihre Freunde dann beitreten können, oder Sie treten dem öffentlichen Server bei. Nach dem Verbinden sehen Sie die anderen Spieler durch ihre Spielwelt stolzieren und umgekehrt.

Doch das eigentliche Gameplay ist noch sehr eingeschränkt. Sie sind hauptsächlich darauf beschränkt, zusammen die Welt zu erkunden. Gemeinsam durch die Geschichte fortzuschreiten oder gar PVP-Duelle sind dagegen nicht möglich. An vielen Stellen wird deutlich, dass die Mod noch sehr früh in der Entwicklung steckt. Wenn Sie beispielsweise auf Ihrem Besen durch die Lüfte gleiten, sieht es für andere Spieler so aus, als liefen Sie durch die Luft.

So können Sie HogWarp jetzt schon ausprobieren

Die Mod HogWarp ist schon jetzt zum Download verfügbar, allerdings nur über deren Patreon-Seite. Für den Zugriff auf die Mod müssen Sie die Entwickler mit mindestens 10 Euro im Monat unterstützen. Allerdings lohnt es sich auch, zu warten. Die Mod ist noch in einer sehr frühen Phase und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Dazu sagte einer der Mod-Entwickler gegenüber Gamesradar: “Sobald wir eine Version haben, mit der alle zufrieden sind, werden wir sie veröffentlichen und als Open Source zur Verfügung stellen.”

Sie können also entweder die frühe Version gegen Gebühr schon jetzt testen, oder Sie warten einige Monate und spielen dann kostenfrei die finale Version.