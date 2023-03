Deutsche Telekom: Bis zu 500 Euro Treuebonus für Festnetz-Kunden

Die Deutsche Telekom bietet Besitzern eines Telekom-Festnetz- und Internetanschluss ab dem 4. April 2023 einen Bonus, wenn sie zusätzlich noch einen Mobilfunktarif dazu buchen und diesen Tarif dann länger behalten. Je nach Vertragsdauer soll der Kunde einen Bonus zwischen 100 bis 500 Euro erhalten, den die Deutsche Telekom auf einen neuen MagentaMobil-Vertrag mit 24-monatiger Laufzeit anrechnet. Wichtig: Diesen Bonus zahlt die Telekom nicht an die Kunden aus, sondern verrechnet ihn mit mit den Kosten für den Mobilfunkvertrag.

So berechnet sich der Bonus konkret

Wer einen MagentaEINS berechtigten Festnetz- und Internetanschluss nutzt, erhält im ersten Jahr 100 Euro Bonus. Das gilt auch für Neukunden.

Jedes weitere Jahr, in dem Sie dem Tarif die Treue halten, honoriert die Telekom mit einem weiteren Bonus, so dass dieser kontinuierlich steigt. Maximal erhalten langjährige Festnetz- und Internetkunden einen Bonus in Höhe von 500 Euro. Dieser angesparte Treuebonus kann ab dem 4. April 2023 mit einem neu gebuchten MagentaMobil-Tarif in der Größe XS bis XL mit aktiviertem MagentaEINS Vorteil verrechnet werden.

Die Telekom berücksichtigt dabei die monatlichen Grundgebühren des MagentaMobil-Hauptvertrags und den Bereitstellungspreis sowie weitere Entgelte beispielsweise für hinzugebuchte Optionen.

Das will die Telekom damit erreichen

„Es gibt eine hohe Anzahl an Festnetz- und Internetkunden, die seit Jahren unser Angebot nutzen, aber bislang ihren Mobilfunktarif außerhalb der Telekom hatten. Dieser Kundengruppe machen wir nun ein individuelles Angebot, das sich nach ihrer Treue zum Unternehmen richtet“, sagt Torsten Brodt, verantwortlich für Mobilfunk und Konvergenz bei der Telekom Deutschland. „Wir laden sie damit ein, ebenfalls mit ihrem Mobilfunktarif zu uns zu kommen und von den MagentaEINS Vorteilen, die die Bündelung von Festnetz und Mobilfunk bei der Telekom bietet, zu profitieren.“

