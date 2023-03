Playstation 5: Die 8 besten Tipps, die Sie unbedingt kennen sollten

Die Playstation 5 (kurz: PS5) bietet jede Menge Features, von deren Existenz so mancher Gamer teils gar nichts weiß. Deshalb haben wir nachfolgend alle wichtigen Tipps aufgelistet, die Sie als glücklicher PS5-Besitzer kennen sollten.

1. Akkulaufzeit des Controllers verlängern

Der Sony Dualsense Wireless Controller (ab 70 Euro im Preisvergleich) ist vollgepackt mit Funktionen und wohl der beste Controller, den Sony je entwickelt hat. Doch er hat eine große Schwäche: Gerade Funktionen wie die adaptiven Trigger oder das haptische Feedback saugen den verbauten Akku im Nu leer. Und das Aufladen dauert überraschend lange, über zwei Stunden – selbst bei optimalen Bedingungen. Und da der Akku fest verbaut und somit nur mit größerem Aufwand ausgetauscht werden kann, nimmt die Laufzeit des Controllers mit jedem Ladezyklus weiter ab.

Mit einem einfachen Trick können Sie aber Abhilfe schaffen und dafür sorgen, dass ihr Controller zumindest etwas länger durchhält. Dafür stellen Sie einfach die Intensität der Vibration, Beleuchtung und der adaptiven Trigger herunter. Das mindert das Spielerlebnis nur minimal, sorgt aber dafür, dass der Akku deutlich weniger belastet wird. Die entsprechende Einstellung finden Sie unter dem Menüpunkt “Zubehör” in den Systemeinstellungen Ihrer Playstation 5. Im Untermenü “Controller (allgemein)” stellen Sie die Beleuchtung und die Effekte auf “Moderat” oder “schwach“.

2. Bild-in-Bild: Beim Zocken zeitgleich Videos gucken

Wussten Sie, dass Sie während des Spielens auf der Playstation 5 gleichzeitig Video gucken können? Diese Funktion ist nicht gerade intuitiv umgesetzt, aber es funktioniert – wenn Sie dafür auch ein wenig tricksen müssen.

Der einfachste Weg ist es, den Link zum Video per Chat an ihren eigenen Playstation-Account zu senden. Das geht entweder über einen Zweit-Account, oder Sie lassen einen Freund das Video an Sie schicken. Wenn Sie den Link über Ihre Playstation 5 aufrufen, öffnet sich der integrierte Browser. Dort öffnen Sie mit der “Options“-Taste das Menü und “An Seite anheften“. Ihr Bildschirm ist nun geteilt, wobei das Spiel den größeren Teil einnimmt und das Video entweder auf der linken oder rechten Seite angepinnt ist.

3. Playstation 5 am Controller stumm schalten

Ihnen ist sicher schon der neue Button auf dem Playstation-Controller aufgefallen, der sich unter dem Playstation-Button findet. Damit lässt sich, das zeigt auch das unterhalb aufgedruckte Piktogramm, das eigene Mikrofon stummschalten. Doch der Button leistet noch mehr, denn bei längerem drücken wird nicht nur Ihr Mikrofon, sondern gleich die ganze Playstation stumm geschaltet.

4. Inkognito bleiben: Offline an der Playstation anmelden

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr eigener Online-Status für andere ersichtlich ist, können Sie sich auch als offline anzeigen lassen. Dafür öffnen Sie im Playstation-Menü die PS-Taste, gehen auf ihr eigenes Profilsymbol und klicken auf “Online-Status“. Dort können Sie dann aus “Online“, “Beschäftigt” oder “Als offline anzeigen” auswählen.

Um schon beim Starten der PS5 ihren Online-Status zu verbergen, wählen Sie im Login-Screen Ihr Nutzerprofil aus, tippen aber nicht auf “X“, um sich einzuloggen. Stattdessen drücken Sie die Option-Taste und Sie können ihren Online-Status noch vor dem Login auswählen.

5. Speicherplatz sparen: Highlight-Videos deaktivieren

Die Playstation 5 kommt nur mit 825 GB verbauten Massenspeicher und abzüglich Betriebssystem bleiben davon sogar nur 667 GB übrig. Bei der Größe aktueller Spiele ist der Platz schnell aufgebraucht. Doch mit einem Trick können Sie zumindest etwas mehr Speicher für Ihre Spiele frei machen.

Wenn Sie in einem Spiel auf der Playstation 5 eine Trophäe verdienen, wird automatisch ein 15 Sekunden langes Video von der Spielszene abgespeichert. Eine ganz nette Funktion für Trophäensammler, für die meisten Spieler aber eher unnötig. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert, lässt sich in den Einstellungen aber auch abschalten:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrer Playstation 5.

Suchen Sie nach dem Reiter “ Aufnahme und Übertragungen “, dann “ Aufzeichnungen “ und schließlich “ Trophäen “.

“, dann “ “ und schließlich “ “. Deaktiveren Sie den Schalter für “Trophäen-Videos speichern“.

6. Bildschirm mit Freunden teilen und geteilt bekommen

Das eigene Gameplay per Video mit Freunden zu teilen, ist ein Feature, dass auch schon die Playstation 4 unterstützte. Doch auf der Playstation 5 können Sie sogar Ihrem Freund beim Spielen zugucken, während Sie selber spielen. Besonders praktisch, wenn man zusammen einen Multiplayer-Titel spielt. Das Video Ihres Freundes wird dabei einfach per Picture-in-Picture als kleines Fenster über ihrem eigenen Spiel angezeigt.

So teilen Sie Ihren Bildschirm mit Freunden:

Drücken Sie den PS-Button und wählen Sie Gamebase aus.

und wählen Sie aus. Wählen Sie entweder eine bereits existierende Party aus oder erstellen Sie eine neue mit den Freunden, mit denen Sie Ihren Bildschirm teilen möchten.

Wählen Sie im Party-Menü “ Bildschirmübertragung starten ” aus.

” aus. Ihre Freunde werden nun benachrichtigt und können die Einladung akzeptieren.

Das ganze funktioniert umgekehrt genauso, wenn Sie einem Freund zuschauen möchten.

Wenn Sie die PS-Taste doppelt antippen, kommen Sie in das Party-Menü, zum Beispiel um die Übertragung zu stoppen.

Mithilfe der Playstation-App können Sie auch von unterwegs auf Ihre Playstation 5 zugreifen und so beispielsweise schonmal den Download eines Spiels starten, während Sie noch im Zug auf dem Nachhauseweg feststecken. Dafür verbinden Sie Ihre Konsole mit Ihrer Playstation-App, die App führt Sie durch das Prozedere.

Damit Sie aber auch wirklich von unterwegs Zugriff auf Ihre Playstation haben, auch wenn sich diese im Ruhemodus befindet, müssen Sie die Energiespar-Einstellungen entsprechend anpassen:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihrer Playstation 5.

Suchen Sie den Reiter “ System “, dann “Energie sparen” und schließlich “ Im Ruhemodus verfügbare Funktionen “.

“, dann “Energie sparen” und schließlich “ “. Stellen Sie ein, dass Ihre Playstation 5 auch im Ruhemodus mit dem Internet verbunden bleibt.

Hinweis: Dadurch steigt der Stromverbrauch Ihrer Playstation 5 im Ruhemodus. Wenn Sie Ihre Konsole ganz ausschalten, statt Sie in den Ruhemodus zu versetzen, haben Sie über die App keinen Zugriff.

8. PS4-Spiele automatisch auf externer Festplatte installieren

Der interne Speicher der Playstation 5 ist rasend schnell, aber auch sehr begrenzt. Gerade für Playstation-4-Spiele ist der schnelle Speicher aber oft gar nicht nötig. Zum Glück bietet Sony die Möglichkeit, eine externe Festplatte an der Playstation 5 anzuschließen und darauf Spiele zu installieren. Eine externe SSD ist vollkommen ausreichend, um darauf PS4-Spiele abzuspeichern und so den internen Speicher für die Next-Gen-Spiele freizuhalten.

Damit PS4-Spiele immer automatisch auf dem angeschlossenen externen Speicher abgespeichert werden, müssen Sie das der Konsole in den Einstellungen vorschreiben:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihrer Playstation 5.

Suchen Sie den Reiter “ Speicher “, dann “ Installationsort “.

“, dann “ “. Stellen Sie “Spiele und Apps für PS4” auf “Erweiterter Speicher“.