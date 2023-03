Web.de: So sichern Sie Ihr Mail-Konto mit 2FA ab – plus anwendungsspezifisches Passwort für Mail-Apps

Nur mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) sichern Sie Ihr Web.de-Mailkonto zuverlässig gegen den Diebstahl durch Hacker ab. So richten Sie 2FA in wenigen Minuten ein. Am einfachsten geht das im Desktop-Browser im PC.

Schritt 1: Bei Web.de anmelden und 2FA auswählen

Melden Sie sich bei web.de an. Klicken Sie in der Menüleiste am linken Bildschirmrand auf “Passwort/Konto”. Wählen Sie dann “Zwei-Faktor-Authentifizierung”. Oder: Sofern Sie sich im Web.de-Kundencenter befinden, wählen Sie “Login & Sicherheit”, scrollen dann ganz nach unten und klicken auf Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren.

Schritt 2: Handynummer bestätigen

Lesen Sie sich dann durch, was Sie für die Aktivierung von 2FA benötigen. Sobald Sie alles verstanden haben, klicken Sie auf “Jetzt Einrichtung starten” und geben Sie als Erstes Ihr Web.de-Passwort ein.

Sie müssen anschließend Ihr Mobilfunknummer bestätigen. Diese benötigen Sie zur Passwort-Wiederherstellung, falls Sie einmal nicht mehr auf Ihr Konto zugreifen können.

Web.de schickt Ihnen einen Bestätigungscode via SMS. Geben Sie diesen Code bei Web.de ein. Damit haben Sie Ihre Handynummer bestätigt.

Schritt 3: Authentifizierungs-App einrichten

Jetzt richten Sie Ihre Authentifizierungs-App ein, sofern Sie nicht ohnehin bereits eine auf Ihrem Smartphone installiert haben. Eine Übersicht geeigneter Apps, die Web.de unterstützen, finden Sie hier.

Nehmen Sie beispielsweise den Google Authenticator für Android und iOS. Diese App zeigt Ihnen künftig bei jedem Login bei Web.de einen zeitlich befristeten sechsstelligen Code ein, den Sie beim Login eingeben müssen. Für jedes Konto, bei dem Sie sich mit 2FA anmelden müssen, legen Sie im Google Authenticator einen separaten Eintrag an.

Damit für Web.de ein Eintrag im Google Authenticator erstellt wird, scannen Sie den QR-Code, den Web.de anzeigt. Geben Sie dann den im Google Authenticator angezeigten sechsstelligen Code bei web.de ein. Damit ist Web.de im Google Authenticator eingerichtet.

Hinweis: Alternativ können Sie bei der Einrichtung des Web.de-Kontos im Google Authenticator statt des QR-Codes auch einen Code von Hand eingeben. Das müssen Sie zum Beispiel dann machen, wenn Sie die 2FA für web.de auf dem Smartphone einrichten und nicht am PC.

Schritt 4: Wiederherstellungsschlüssel erstellen und abspeichern/ausdrucken

Wichtig: Um im Notfall trotzdem auf Ihr Postfach zugreifen zu können, erhalten Sie einen Wiederherstellungsschlüssel, den Sie als PDF herunterladen können. Drucken Sie diesen Wiederherstellungsschlüssel am besten aus und legen Sie ihn an einem sicheren Ort ab.

Schritt 5: 2FA aktivieren

Überprüfen Sie Ihre persönlichen Angaben. In diesem Zusammenhang können Sie die bei Web.de hinterlegte Postanschrift aktualisieren, falls diese nicht mehr aktuell sein sollte.

Klicken Sie bei Web.de auf Weiter und dann auf “Jetzt aktivieren”.

Schritt 6: Sichere Webseiten markieren für Benutzung ohne 2FA

Jetzt haben Sie 2FA für Web.de aktiviert. Immer wenn Sie sich in einem Browser bei web.de anmelden, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Passwort noch den sechsstelligen Code eingeben, den Ihnen jeweils der Google Authenticator anzeigt. Tipp: Auf sicheren Geräten legen Sie nach der ersten Anmeldung mit dem Google Authenticator immer beim Login fest, dass dort künftig kein Freischaltcode zusätzlich zum Passwort mehr erforderlich ist.

Optionaler Schritt 7: anwendungsspezifische Passwörter erstellen

Doch damit ist Ihre Arbeit vermutlich noch nicht ganz erledigt. Denn Sie müssen für jedes externe Mailprogramm (Outlook etc.) und für jede Mail-App (zum Beispiel auf dem Android-Smartphone, dem iPhone oder dem iPad) noch ein anwendungsspezifisches Passwort erstellen. Im Web.de-Kundencenter machen Sie das unter “Login & Sicherheit” im Untermenü “Anwendungsspezifische Passwörter”. Klicken Sie dort auf den Link “Anwendungsspezifische Passwörter verwalten” und dann auf “Neues Anwendungsspezifisches Passwort erstellen”.

Wichtig: Das anwendungsspezifische Passwort wird nur einmalig angezeigt. Notieren Sie sich das Passwort sofort. Dieses anwendungsspezifische Passwort geben Sie nun anstelle Ihres eigentlichen Web.de-Passwortes im Mail-Programm oder in der Mail-App ein.

