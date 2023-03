Bestseller zum Sparpreis: Höhenverstellbarer Schreibtisch jetzt mit 20 % Rabatt bei Amazon

Wer im Homeoffice oder in seiner Freizeit viel Zeit am Schreibtisch verbringt, der kennt die Folgen für seine Gesundheit. Der Stoffwechsel fährt herunter, was die Gefahr von Übergewicht erhöht, und Muskeln verkürzen, wodurch Rückenschmerzen entstehen können. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch sorgt hier für Abhilfe, kann man die Zeit am PC dadurch teilweise auch im Stehen verbringen, was auch vor Müdigkeit zu schützen vermag. Bei Amazon gibt es jetzt den preisgekrönten elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch Flexispot Basic zum Sparpreis. 20 % Rabatt gewährt der Händler derzeit auf den Amazon-Bestseller Nr.1 in der Kategorie Computertische.

Flexispot Basic zum Rabattpreis bei Amazon

Was zeichnet den höhenverstellbaren Schreibtisch von Flexispot aus?

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch, muss primär stabil und langlebig sein, schließlich soll er sich auch nach der tausendsten Höhenverstellung noch ohne Ruckeln von der Sitz- in die Stehposition wechseln lassen – und umgekehrt. Der Flexispot Basic verfügt über eine überdurchschnittlich dicke Tischplatte aus kratzfestem Hochdrucklaminat und einen Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, der eine Tragkraft von 70 Kilogramm besitzt. Zwischen einer Höhe von 71 cm und 121 cm lässt sich der Schreibtisch elektrisch verstellen. Nachteil: Der Flexispot Basic bietet keine Speicherplätze. Allerdings gibt es derzeit den Flexispot Basic Plus mit Memory-Steuerung auch in einer Rabatt-Aktion, jedoch nur in der Größe 100 x 60 cm. Von NTV bekam Flexispot den Gesundheits-Award 2022 in der Kategorie „Ergonomische Büromöbel-Marken“ und in der Amazon-Bestseller-Liste hat der Flexispot Basic den Top-Platz inne. Derzeit lässt sich der Flexispot Basic mit einer Tischplatte von 120 x 60 cm bei Amazon für nur 239,99 Euro kaufen – ein Rabatt von 20 % zum regulären Preis.

Schreibtisch höhenverstellbar: Weitere Spar-Empfehlungen bei Amazon

Neben den preisgekrönten höhenverstellbaren Schreibtischen von Flexispot gibt es bei Amazon derzeit noch weitere Spar-Angebote.

Mehr Spar-Deals bei Amazon

