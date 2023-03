Windows 12 als Erster ausprobieren: Microsoft startet neuen Test-Kanal Canary

Microsoft hat für Windows-Insider-Tester einen neuen Kanal gestartet, wie das Unternehmen in diesem Blogbeitrag mitteilt. Dieser als “Canary Channel” (Kanarienvogel-Kanal) bezeichnete Test-Kanal ergänzt die bereits bestehenden drei Test-Kanäle “Dev Channel”, “Beta Channel” und “Release Preview Channel”. Über diese drei bereits existierenden Insider-Kanäle für angemeldete Windows-Tester informiert Sie die Meldung Windows 10 Insider wird geändert: Kanäle statt Ringe.

Spartipp: Windows 11 Pro für nur 70 Euro kaufen

Neu dazu kommt also “Canary”. Er wird noch vor dem “Dev Channel” einsortiert und soll einen Blick auf sehr frühe Änderungen an Windows beziehungsweise auf Plattformänderungen ermöglichen. Die Canary-Builds können dementsprechend sehr instabil sein.

Microsoft beschreibt den neuen “Canary Channel” so:

Der neue Canary Channel wird der Ort sein, an dem Plattformänderungen, die eine längere Vorlaufzeit benötigen, bevor sie für Kunden freigegeben werden, in einer Vorschau vorgestellt werden. Einige Beispiele hierfür sind größere Änderungen am Windows-Kernel, neue APIs usw. Dies ist sehr ähnlich zu dem, was wir in der Vergangenheit in den Dev Channel gestellt haben. Und wie beim Dev Channel werden einige der Änderungen, die wir im Canary Channel ausprobieren, nie ausgeliefert, während andere in zukünftigen Windows-Versionen erscheinen könnten, wenn sie fertig sind. Deutsche Übersetzung des englischen Originals

Die Builds von Canary werden höhere Build-Nummern als die Builds von Dev, Beta oder Release Preview haben. Los gehen wird es mit den 25000-Series-Builds. Insider, die zuvor im Dev Channel waren, haben diese Builds laut Microsoft bereits erhalten. Um sicherzustellen, dass diese Tester auch in Zukunft neue Updates erhalten, wird Microsoft diese Insider ab heute in den Canary-Channel verschieben. Insider, die in den Canary Channel verschoben werden, erhalten Benachrichtigungen über diese Migration im Betriebssystem und per Mail und können Schritte zur sauberen Installation unternehmen, um einen anderen Kanal zu wählen, wenn sie möchten.

In diesem Zusammenhang überarbeitet Microsoft auch den “Dev Channel”. Hierzu schreibt Microsoft Folgendes:

Dies wird der Ort sein, an dem wir neue Ideen ausbrüten und neue Funktionen und Erfahrungen ausprobieren, die nicht an eine bestimmte Windows-Version gebunden sind. In einigen Fällen werden die Konzepte, die wir hier mit Insidern ausprobieren, nie ausgeliefert, und andere könnten in zukünftigen Windows-Versionen auftauchen, wenn sie fertig sind. In einigen Fällen werden Features und Erfahrungen zuerst im Canary Channel veröffentlicht, bevor sie in den Dev Channel gelangen. Der Dev Channel bietet jedoch eine bessere Plattformstabilität, weshalb wir den meisten Insidern empfehlen, diesem Channel beizutreten. Wenn wir uns der Veröffentlichung nähern, werden diese Erfahrungen auch in den Beta-Kanal gelangen.

In Zukunft werden Insider im Entwicklungskanal Builds der Serie 23000 erhalten. Deutsche Übersetzung des englischen Originals

Das ist die neue Kanal-Struktur für Insider. Microsoft

Hier der Überblick über die ab sofort gültigen Build-Nummern:

Canary Channel: 25000 Series. Hier kommen die neuesten Features von Windows 11, auch künftig die Neuerungen der nächsten Windows-Version. Unabhängig davon, ob diese nun “Windows 12” oder anders heißen wird.

Dev Channel: 23000 Series. Windows-11-Neuerungen erscheinen hier als erstes.

Beta Channel: 22000 Series. Für Windows 11.

Release Preview: Die finalen Versionen von Windows 10 und Windows 11.

Windows 12: Microsoft arbeitet bereits an der nächsten Windows-Generation – das ist bekannt