Canon Maxify GX4050 im Test: Innovativer Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker mit A4-Kartondruck

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro 3 Papierzufuhren

Karton- und Bannerdruck

Touch-Display

Dualband-WLAN Kontra Kein Randlosdruck

Wuchtiges Gehäuse

Viele Düsenspülgänge Fazit Der einfache Umgang mit Karton-Medien macht den Canon Maxify GX4050 für alle Anwender attraktiv, die Drucke auf starren A4-Materialien benötigen. Angesichts der bedienfreundlichen Umsetzung verdient sich das Druckermodell die PC-WELT-Auszeichnung für „Innovative Technik“.



Gleichzeitig stellt sich dieser Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker im Test als leistungsstarker Büroarbeiter heraus. Er meistert den Bedarf an Drucken, Kopien, Scans und Faxen sogar dann, wenn er mehrere Arbeitsplätze abdecken muss. Dabei lässt er sich flexibel anschließen, bevorratet genug Papier und ist auch vom Mobilgerät aus leicht anzusteuern.



Dank der Tinten-Tanks sind die Seitenpreise sehr niedrig. Das gilt auch dann, wenn künftig einmal die Wartungskassette fällig wird. Damit empfiehlt sich der Canon Maxify GX4050 als Alternative zum Farblaser-Multifunktions-Drucker. Insofern ist es verzeihlich, dass der Multifunktions-Drucker nicht randlos drucken kann und in einem relativ wuchtigen Gehäuse daherkommt.



Wer auf eine Fax-Funktion verzichten kann, spart mit dem Brudermodell Canon Maxify GX3050 rund 50 Euro – gerechnet von der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Allerdings muss man hier auch mit einem Monochrom-Display ohne Touch zufrieden sein und ohne ADF auskommen.



Canon Maxify GX4050: PC-WELT-Auszeichnung für Innovative Technik Foundry

Wer dicke, unflexible Papiersorten im Arbeitsalltag benötigt, findet im Canon Maxify GX4050 einen geeigneten Tinten-Tank-Multifunktions-Drucker. Dank einer zusätzlichen Einzelblattzufuhr mit geradem Papierlauf kann das Maxify-Modell sogar starren Karton verarbeiten. So lassen sich Werbemittel genauso wie Bastelarbeiten bequem und kostengünstig selbst herstellen.

Einfacher A4-Kartondruck

Im Test klappt das Bedrucken dicker Papiermedien nach kurzer Übung reibungslos. Denn der Vorgang ist sowohl im Druckertreiber als auch direkt am Canon Maxify GX4050 gut geführt. So sehen wir beispielsweise einen Hinweis im Display, sobald das Papier nicht richtig eingelegt ist.

Erst wenn alle Vorgaben stimmen, beginnt der Druckprozess. Das klingt kleinlicher, als es in der Praxis ist. Die Vorsichtsmaßnahmen ersparen Ihnen außerdem Fehldrucke auf den meist hochpreisigen Druckmedien.

Der Einzelblatteinzug hinten stellt beim Canon Maxify GX4050 einen geraden Papierweg sicher, über den sich dicke Druckmedien wie Kartons verarbeiten lassen. Foundry

Umfangreiche Ausstattung

Trotz des zusätzlichen Talents des Kartondrucks ist der Canon Maxify GX4050 sehr gut auf den Arbeitsalltag im kleinen Büro oder Homeoffice ausgelegt. Papier hält er in zwei weiteren Zufuhren bereit – einer Kassette für maximal 250 Blatt und einem hinteren Fach für bis zu 100 Blatt. Letztere nimmt auch Fotomedien, Umschläge und Etiketten auf. Außerdem ist sie für den Bannerdruck bis 1,20 Meter zuständig. Dazu gibt es einen automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt – wichtig für die integrierte Fax-Funktion.

Über die Duplex-Druck-Einheit funktionieren das Drucken und Kopieren von Vorder- und Rückseite eines Blattes automatisch. Die Scan-Einheit bietet zwar keinen Dual-Modus, kann trotzdem aber mit beidseitig bedruckten Vorlagen umgehen. Ist Duplex-Scan aktiviert, sehen Sie eine Anleitung auf dem Display, der Sie einfach folgen.

Erwähntes Display ist touchfähig und hat eine angenehme Größe. Deshalb lässt es sich bequem bedienen, auch wenn etwa die eingeblendete Tastatur mehrfaches Tippen erfordert, um den gewünschten Buchstaben zu erhalten. Dabei hilft, dass der Schirm schnell auf den Tastendruck reagiert.

Um die Anschlussvielfalt müssen Sie sich beim Canon Maxify GX4050 keine Sorgen machen. Er bringt USB 2.0, Ethernet-LAN, Wi-Fi Direct sowie WLAN mit. Letzteres sogar in der Dualband-Variante, die beide Frequenzen abdeckt – 2,4 und 5 GHz. Außerdem ist der Multifunktions-Drucker dank Apple Airprint, Mopria und herstellereigener App auf den Betrieb mit dem Smartphone vorbereitet. Neben den gängigen Windows-Varianten sowie Mac-OS X lässt sich das Maxify-Modell auch unter ChromeOS betreiben.

Gut finden wir auch, dass das Scanbett zum Anwender hin nur einen flachen Rand hat. So lässt sich eine Vorlage fast ohne Hürde vom Flachbettscanner ziehen.

Einfache Inbetriebnahme

Der Startup-Guide fällt mager aus: Nur einige Abbildungen müssen hier für die ersten Handgriffe wie Sprach- und Länderwahl ausreichen. Allerdings finden Sie den Verweis auf die Webseite https://ij.start.canon/connect, über die Sie das Hilfstool „Master Setup“ herunterladen, sobald Sie den Canon Maxify GX4050 ausgewählt haben. Eine extra Treiber-CD ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Tinten-Tanks sind schnell befüllt: Dank des Schlüssel-Schloss-Prinzips können Sie die Farben nicht verwechseln. Die Flaschen haben Tropfstopps, die ungewolltes Verschütten verhindern. Beim ersten Füllvorgang steigen die Pegel über die Maximalgrenzen. Trotzdem bleiben Reste in allen Flaschen, die Sie später nachfüllen können. Mit dem überschüssigen Inhalt schließt der Canon Maxify GX4050 die Inbetriebnahme ab, indem er sein Leitungssystem befüllt. Sie starten danach mit vollen Tanks – lobenswert.

Verbrauch: Sehr günstige Seitenpreise

Wie üblich, entsprechen auch bei diesem Tank-Multifunktions-Drucker die Flascheninhalte denen im Nachkauf: 170 Milliliter für die Schwarztinte, 135 Milliliter pro Farbe. Insgesamt sind vier Tanks vorhanden. Die Tinten sind durchweg pigmentiert. Für die Schwarztinte gibt der Hersteller eine Reichweite von 6000 A4-Seiten an.

Bei den Farben unterscheiden sich die Reichweiten je nach Farbe leicht – im Mittel geht der Hersteller von 14000 Seiten aus. Daraus ergeben sich rechnerische Seitenpreise von 0,25 Cent pro Schwarzweiß-Blatt und 0,54 Cent pro Farbseite. Ein vergleichbar niedriges Kostenniveau erreichen Sie weder mit Laser- noch mit Patronen-Druckern.

Das gilt auch dann, wenn Sie die Wartungskassette austauschen müssen, die Canon nun nahe beim Druckkopf und nicht mehr an der Geräterückseite positioniert. Hier landet die ungenutzte Resttinte, die bei Düsenspülungen entsteht. Ist der Behälter voll, können Sie ihn selbst austauschen. Derzeit veranschlagt der Hersteller eine UVP von fünf Euro – ein moderater Preis.

Moderat ist auch der Stromverbrauch: Im Ruhemodus zeigt unser Messgerät 0,7 Watt bei einer USB-Verbindung, im WLAN-Modus steigt der Energiebedarf auf 1,1 Watt. Nach Betätigen des Netzschalters fließt kein nennenswerter Strom mehr. Unser Messgerät geht sogar auf 0 Watt – lobenswert!

Arbeitstempo: Flott bei Büroaufgaben

Im Test zeigt der Canon Maxify GX4050, dass er auf Office-Aufgaben gut vorbereitet ist. So produziert der Multifunktions-Drucker zehn Textseiten in flotten 44 Sekunden. Derselbe Druckjob dauert im Duplex-Modus 1:02 Minuten – auch das ist ein gutes Ergebnis. Vergleichsweise schnell geht auch der Farbdruck in Standardqualität vonstatten. Für 10 Seiten aus Acrobat messen wir 2:13 Minuten.

Für den Druck auf Karton bremst der Canon Maxify GX4050 ab und schaltet die Druckqualität herauf. Das kommt dem Druckergebnis zugute, ohne die Geduld über Gebühr zu beanspruchen. Rechnen Sie bei einem A4-Farbdruck in hoher Deckung mit rund einer Minute zusätzlich zur „regulären“ Druckzeit.

Im Scannen und Kopieren muss das Modell diesen Kompromiss nicht machen und kann daher wieder Gas geben, wie 7 Sekunden für eine A4-Scanvorschau oder 20 Sekunden für eine A4-Farbkopie zeigen.

Qualität im Drucken, Scannen und Kopieren

Mit 600 x 1200 dpi liegt der Canon Maxify GX4050 unter den sonst üblichen Auflösungen. Auf dem Papier erkennen Sie das auch an manchen Stellen – etwa bei Farbübergängen auf Normalpapier, die nicht ganz so fein ausfallen. Gleichzeitig kann der Multifunktions-Drucker das aber geschickt ausgleichen. Dazu setzt er seine gute bis satte Deckung ein. Die Pigmenttinten erzeugen scharfe Buchstaben mit nur leicht rauen Rändern, die sich leicht lesen lassen. Auf Normalpapier fallen die Farben dunkler aus als auf Fotomedien. Da das Maxify-Modell jedoch nicht randlos drucken kann, empfiehlt es sich eh nicht als Fotodrucker.

Sowohl auf Karton als auch auf Papier liefert der Canon Maxify GX4050 eine ordentliche Druckqualität ab, die für Bürozwecke absolut ausreicht. Foundry

Die Auswertung der Testscans ergibt eine erhöhte Helligkeit. In der Praxis erweist sich das jedoch nicht als Makel, da Details gut sichtbar bleiben. Die etwas überbetonten Rot- und Blautöne könnten schon mehr stören. In diesem Fall müssen Sie manuell eingreifen und in der Scan-Software herunterjustieren. Für ein Bürogerät stimmt die Scanschärfe, auch wenn sie in der Tiefe schnell nachlässt. Bei den Testkopien erkennen wir seitlich und unten einen leichten Anschnitt, verkleinert wird die Vorlage jedoch nicht – das ist gut. Vollfarben reproduziert der Canon Maxify GX4050 gut, bei hellen Pastelltönen muss er teils auf Graustufen zurückgreifen – ein typisches Verhalten von Multifunktions-Druckern für den Büroeinsatz.

Die Scanqualität des Canon Maxify GX4050 geht für Bürozwecke in Ordnung. Foundry

Testergebnisse und Ausstattung

Canon Maxify GX4050: Test-Ergebnisse Druckqualität s/w: Text, hohe Aufl. / Text, normale Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität s/w: Grafik, normale Aufl. / Grafik, hohe Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: PDF, normale Aufl. / A4-Foto, normale Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität Farbe: A4-Foto, hohe Aufl. / randl. Foto, hohe Aufl. sehr gut / gut Farbtreue Drucker 12 von 24 Treffern Scanqualität: Gesamteindruck / Bildschärfe gut / scharf Kopierqualität: s/w / Farbe gut / gut Drucktempo s/w: 1 Seite Text, hohe Qual. / 10 Seiten Text, nomale Qual. 1:04 / 0:44 Minuten Drucktempo Farbe: 10 Seiten PDF, normale Qual. / A4-Foto, nomale Qual. 2:13 / 0:19 Minuten Drucktempo Farbe: A4-Foto, hohe Qual. / 10×15-Foto, hohe Qual. 1:43 / 0:58 Minuten Scantempo: Farbe / Text / Vorschau / Graustufen (300 ppi) 0:15 / 0:08 / 0:07 / 0:08 Minuten Kopiertempo (s/w): 5 Seiten / 1 Seite (Werkseinstellung) 0:31 / 0:08 Minuten Kopiertempo (Farbe): 1 Seite (Werkseinstellung) 0:20 Minuten Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,0 / 0,7 / 20,0 Watt