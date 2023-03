2 TB SSD von Crucial (PS5-kompatibel) jetzt zum neuen Tiefstpreis erhältlich

SSDs mit 2 TB Kapazität stoßen preislich immer mehr in bezahlbare Regionen vor. Zuletzt ist der Preis für die Crucial P5 Plus 2 TB spürbar gefallen. Anfang März zahlte man noch rund 40 Euro mehr für die PCIe-4.0-SSD im M.2-Format, die auch gerne von PS5-Besitzern dafür genutzt wird, den Speicherplatz ihrer Playstation 5 zu erweitern. Wer die SSD kaufen möchte, bekommt sie bei Amazon zum neuen Tiefstpreis und versandkostenfrei geliefert. Das Angebot gilt jedoch nur, solange der Vorrat des Versandriesen reicht.

Die Crucial P5 Plus bietet eine hohe Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s. Damit ist die SSD zwar nicht ganz so schnell wie die neuesten Modelle, etwa die WD Black SN850X, die 7.300 MB/s lesend erreicht. Für die allermeisten Einsatzzwecke und den Betrieb in einer PS5 reicht das Tempo aber allemal aus. Zum Einsatz in der Playstation 5 wird seitens Sony ein Kühlkörper empfohlen, etwa die Heatsink von Eluteng für rund 10 Euro. Wer die SSD kaufen möchte, zahlt für die Crucial P5 Plus 2 TB inzwischen nur noch 150,90 Euro bei Amazon. Der Händler Cyberport verlangt zwar 5 Euro weniger, dafür werden dort aber Versandkosten fällig, während Amazon die SSD mit Gratisversand verschickt. Das Tiefstpreis-Angebot gilt nur, solange der Vorrat des Versandriesen reicht.

Wer statt 2 TB lieber mit 1 TB Kapazität und integriertem Kühlkörper eine SSD kaufen möchte, der findet bei Amazon noch einen kleinen Restbestand an WD Black SN850X 1 TB Heatsink zum Sparpreis von 123,90 Euro. Die PS5-kompatible PCIe.-4.0-SSD bietet eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s und eine sequenzielle Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.300 MB/s. Mehr Infos zum Spar-Deals liefert unser PC-Welt-Artikel.

Wer sich neben der Crucial P5 Plus SSD 2 TB zum neuen Tiefstpreis für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.