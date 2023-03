Neue Blockierfunktion in Whatsapp: Das müssen Sie wissen

Wie WABetaInfo berichtet, wurde eine neue Funktion in der neuen Whatsapp-Beta-Version für Android entdeckt, die es ermöglicht, Anrufe von unbekannten Nummern komplett stumm zu schalten. Bisher konnte man bereits einzelne Kontakte oder Chats stummschalten, gänzlich unbekannte Nummern aber nicht.

Diese Funktion hat mehrere Vorteile, wie etwa die Verringerung von Unterbrechungen und die Vermeidung von potenziellen Spam-Anrufen.

Whatsapp geht gegen Spam-Anrufe vor

Spam-Anrufe wurden in den vergangenen Jahren immer mehr zum Problem und können auch gefährlich sein: Betrüger können Nutzer anrufen, um persönliche Informationen zu stehlen oder Menschen dazu zu bringen, Zahlungen zu leisten oder sensible Daten weiterzugeben.

Neben dem einfachen Blockieren, nachdem Sie den Anruf erhalten haben, können Nutzer nun komplett vermeiden, Anrufe von unbekannten Nummern zu erhalten, indem sie diese stumm schalten. Um allerdings sicherzustellen, dass es sich bei diesen Anrufern auch wirklich um nicht gewollte bzw. Spam-Anrufen handelt, werden die Anrufe trotzdem in der Anrufliste sowie in den Benachrichtigungen angezeigt. So können Nutzer im Nachhinein ungestört prüfen, welche der Anrufer dauerhaft blockiert werden sollen.

Weiterhin soll die neue Funktion gänzlich optional sein, sprich, Sie entscheiden selbst, ob diese aktiviert sein soll. Dies ist wiederum recht nützlich, wenn Sie des Öfteren von unbekannten Nummern kontaktiert werden.

Wann die neue Funktion in Whatsapp integriert werden wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Da diese allerdings bereits in der Beta gesichtet wurde, wird das Feature nicht mehr lange auf sich warten lassen.

