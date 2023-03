Seltener AMD Radeon-Treiber-Bug zerstört Windows-Installation – das können Sie dagegen tun

Beim Aktualisieren von Radeon-Adrenalin-Treibern kann es dazu kommen, dass Windows 10 oder Windows 11 anschließend nicht mehr nutzbar sind. Über dieses Problem berichten bereits seit einiger Zeit Nutzer in Foren und jetzt ist es auch unserem PC-WORLD-Kollegen Brad Chacos passiert, worüber er auch einen ausführlichen Artikel veröffentlicht hat. Gemeinsam mit AMD hat Chacos das Problem analysiert und AMD hat schließlich die Existenz des selten auftauchenden Fehlers bestätigt.

Versuch AMD-Treiber zu installieren löst BSOD-Fehler aus

Konkret tritt der seltene Fehler offenbar dann auf, wenn während des Aktualisierens der Radeon-Treiber die Option “Factory Reset” aktiviert wird und/oder im Hintergrund andere Komponenten des Betriebssystems aktualisiert werden.

In dem konkreten Fall wurde versucht, die Version 23.2.2 der WHQL-zertifizierten Adrenalin-Treiber auf einem Windows-10-System zu installieren. In dem Rechner war eine Radeon RX 7900 XT (hier im PC-WELT-Test) gesteckt worden, nachdem früher in dem Rechner eine Geforce RTX 4070 Ti zum Einsatz kam. Nachdem alle Reste der Geforce-Treiber deinstalliert worden waren, installierte unser PC-WORLD-Kollege die aktuellen AMD-Treiber und setzte dafür auch den Haken bei “Factory Reset”, wodurch eine saubere Neuinstallation der Treiber statt eines Upgrades erfolgen sollte.

Klicken Sie NICHT auf “zusätzliche Optionen” und aktivieren Sie NICHT auf das Kästchen bei “Factory Reset”, bis das Kernproblem behoben ist! AMD

Nach dem Abschluss der Treiber-Installation wurde der verlangte Neustart durchgeführt und das Drama nahm seinen Lauf: Windows 10 weigerte sich zu starten, stattdessen wurde ein Bluescreen mit dem Hinweis “INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE” angezeigt. Der Versuch, das Problem mit der Windows-Reparatur-Funktion beim Bootvorgang zu lösen, verschlimmerte die Lage: Statt einem Bluescreen zeigte Windows beim Startvorgang nur noch einen dauerhaften schwarzen Bildschirm an und reagierte auf keinerlei Nutzereingaben.

Lesetipp: Viele Tipps und Tricks wie Sie Windows-Systeme ohne Neuinstallation retten können, finden Sie in diesem Beitrag.

PC-WORLD-Kollege analysiert Fehler gemeinsam mit AMD

Unser PC-WORLD-Kollege wies schließlich AMD auf das Problem hin und aufgrund seiner guten Kontakte wurde er schnell erhört und der Fehler gemeinsam mit einem AMD-Team genauer analysiert. Das AMD-Team schlug nach einigen internen Tests schließlich vor:

Wenn der BIOS-Startbildschirm direkt nach dem Einschalten des PCs angezeigt wird, drücken Sie den Netzschalter, um Windows dazu zu bringen, einen automatischen Wiederherstellungsversuch zu erzwingen. AMD

Unser PC-WORLD-Kollege versuchte dies viermal vergeblich und das AMD-Team erklärte, er solle nicht aufgeben und es weiterprobieren. Nach dem 15. Versuch klappte es schließlich. Den Startknopf des PCs zum in dem AMD-Tipp gewünschten richtigen Zeitpunkt zu drücken, ist eine extreme Herausforderung, weil viele PCs viel zu schnell booten. Auch in diesem Fall lag es schließlich am Timing, denn unser PC-WORLD-Kollege erklärt:

Wenn ich den Netzschalter drückte, während die BIOS-Tastenoptionen angezeigt wurden, schaltete sich mein PC sofort aus. Wenn ich den Knopf drückte, sobald das sich drehende Windows-Symbol erschien, blieb der PC zwar eingeschaltet, aber es tat sich nichts – es wurde wieder nur ein schwarzer Bildschirm angezeigt. Schließlich gelang es mir, den Netzschalter in dem Sekundenbruchteil zu drücken, der zwischen dem Verschwinden der BIOS-Optionen und dem Erscheinen des Windows-Kreises lag, und das brachte einen automatischen Wiederherstellungsversuch in Gang. Brad Chacos, PC-WORLD USA

Nachdem der Wiederherstellungsversuch von Windows abgeschlossen wurde, erhielt unser Kollege den Zugriff auf die Windows-Wiederherstellungstools, konnte dann den PC neu starten und die erweiterten Optionen zur Windows-Reparatur auswählen. Dort wählte er einen älteren Windows-Wiederherstellungspunkt aus, wodurch anschließend Windows 10 wieder nutzbar war.

Nicht auszuschließen ist aber, dass es auch Fälle geben kann, in denen alle Rettungsversuche scheitern und schließlich doch eine Neuinstallation von Windows 10 oder Windows 11 notwendig wird.

Das empfiehlt AMD den Nutzern, um den seltenen Bug zu umgehen

Im nächsten Schritt will AMD den Fehler in den Treibern nun so schnell wie möglich beheben. Bis dahin gibt es seitens AMD folgende Stellungnahme mit Empfehlungen zu dem selten auftretenden Bug: