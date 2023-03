So verbinden Sie Bluetooth-Kopfhörer wieder mit dem Smartphone, Tablet, Laptop & PC

Der erste Lösungsansatz in so einem Fall ist immer, die Bluetooth-Funktion am Smartphone aus- und wieder einzuschalten. Ziehen Sie also die Schnellstartkacheln herunter und tippen Sie als Nächstes auf die Bluetooth-Kachel, um sie zu deaktivieren. Warten Sie kurz und tippen Sie erneut, um Bluetooth wieder einzuschalten.

Häufig kommt die Verbindung danach wieder zustande. Wenn sich der Kopfhörer trotzdem nicht mehr mit dem Smartphone verbinden lässt, sollten Sie das Gerät komplett aus dem Bluetooth-Menü entfernen und in der Folge neu koppeln.

Öffnen Sie dazu die Bluetooth-Einstellungen am Handy über die Einstellungen-App sowie „Verbundene Geräte“ oder indem Sie lange auf die Bluetooth-Kachel im Schnellstartmenü tippen. Suchen Sie den Kopfhörer im Menüpunkt „Gespeicherte Geräte“ und tippen Sie auf das Zahnrad neben dem Namen.

Wenn eine Bluetooth-Verbindung nicht mehr funktioniert, schalten Sie Bluetooth als Erstes über die Schnellstartkacheln aus und wieder ein. IDG

Wählen Sie „Entfernen“ (das Mülleimer-Symbol). Um die Verbindung erneut aufzubauen, versetzen Sie den Kopfhörer in den Kopplungsmodus. Bei In-Ear-Kopfhörern reicht es meist, die Ladebox mit den Ohrstücken zu öffnen oder die Ohrstücke aus der Box herauszunehmen.

Daraufhin öffnen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Phones und wählen „Neues Gerät koppeln“. Tippen Sie auf den Namen des Kopfhörers, um die Geräte miteinander zu verbinden. Manchmal besteht laut Bluetooth-Menü zwar eine Verbindung zwischen dem Handy und dem Kopfhörer und das Gerät taucht gleichzeitig unter „Andere Geräte“ als gekoppelt auf, dennoch funktioniert es nicht so, wie es soll.

Dann gibt zum Beispiel nur eins der beiden Ohrstücke Musik wieder, das andere bleibt still. Tippen Sie nun auf den Namen des Geräts und auf „Trennen“, um die Verbindung aufzuheben. Tippen Sie anschließend, wie oben beschrieben, auf „Entfernen“ und führen Sie den Koppelvorgang erneut durch.