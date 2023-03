Fritzbox: So checken Sie das Tempo des DSL-Anschlusses

Ob an einem schlechten Ergebnis tatsächlich der Internetanschluss und damit der Provider schuld ist oder die Verbindung im eigenen Netzwerk, lässt sich damit nicht klären. Einen aussagekräftigen Wert zu der aktuellen Onlinebandbreite kann deshalb nur das Modem liefern.

Am einfachsten haben es hier Besitzer einer Fritzbox für VDSL, Kabel oder Glasfaser: Im Menü „Internet“ finden Sie eine Vielzahl von Informationen zur Geschwindigkeit und Stabilität der Internetverbindung. Wir zeigen Ihnen das Vorgehen am Beispiel der VDSL-Fritzbox 7590:

Geben Sie in einem Browser Ihrer Wahl “http://fritz.box/” ein. Nach der EIngabe des Passworts zeigt die Fritzbox-Software bereits auf der Übersichtsseite des Menüs unter „DSL“ die Download- und die Upload-Rate der derzeitigen Verbindung an. Klicken Sie daraufhin auf „DSL“, so gelangen Sie in das Untermenü „DSL-Informationen“. Wählen Sie dort den Reiter „DSL“.

Hier steht die aktuelle Download-Geschwindigkeit in der linken Spalte bei „Aktuelle Datenrate“, das Upload-Tempo findet sich rechts daneben. Im Idealfall entspricht dieser Wert dem Eintrag bei „DSLAM-Datenrate Max.“ und beide dem Tempo Ihres gebuchten Internettarifs.

Bei einem Speedport-Router der Telekom finden Sie weniger Informationen zum Anschluss. Aber das Verbindungstempo können Sie sich trotzdem anzeigen lassen:

Gehen Sie im Routermenü auf „Einstellungen“ und in der linken Spalte auf „System-Informationen“. Klappen Sie die Anzeige unter „Versionsnummern und DSL-Informationen“ aus: Hier stehen die Tempowerte für den Download und den Upload bei „DSL Downstream“ respektive „DSL Upstream“.

