Unterwegs von überall und jedem Gerät zu Hause ausdrucken

Das Ferndrucken, also das Ausdrucken von überall und praktisch jedem Endgerät aus auf dem Drucker zu Hause, ist ungemein praktisch: Hierzu muss man nichts zwischenspeichern und später zu Hause an den Ausdruck denken.

Stattdessen löst man den Auftrag sogleich aus, der Druckjob selbst erfolgt zu Hause je nach Einstellungen und Hardware sofort oder später, sobald man den Heim-PC und den Drucker einschaltet. Ein besonderer Printer ist zu diesem Zweck nicht erforderlich, der USB- oder Netzwerkanschluss am Gerät genügt.

Im Webportal von Ezeep aktivieren Sie einmal den Drucker, damit er in Zukunft fürs Ferndrucken zur Verfügung steht. Das kann ein USB- oder ein Netzwerkgerät sein. IDG

So geht’s: Im ersten Schritt erstellen Sie bitte über „Jetzt starten“ auf der Startseite des Anbieters das kostenfreie Onlinekonto. Nach Eingabe von Mailadresse und Passwort wählen Sie die Option „Private Nutzung“, tragen Ihren Namen ein, bestätigen mit „Weiter“ und warten nun die Mail mit dem Link zum Bestätigen ab. Damit ist der Account eingerichtet.

Im nachfolgenden Schritt laden Sie auf Ihrem Desktop-PC oder Notebook zu Hause auf das Gerät, mit dem Sie auch sonst drucken, das Tool Ezeep Connector for Print Server (direkter Download). Wichtig ist, dass die Installationsdatei den Zusatz „forPS“ „für Printserver“ trägt.

Die Installation starten Sie über die rechte Maustaste mit Administratorrechten, nach Abschluss erscheint rechts unten in der Windows-Taskleiste ein neues Symbol. Klicken Sie es per rechter Maustaste an und melden Sie sich über „Login“ mit Ihrem neuen Konto an.

Ist im Onlineportal von Ezeep unter „Netzwerkdrucker –› Konnektoren“ bereits ein Printserver – nämlich Ihr Rechner mit der soeben installierten Software – verzeichnet, markieren Sie den Eintrag und fahren jetzt rechts mit „Verbundene Drucker anzeigen“ fort.

Anderenfalls melden Sie die Printserversoftware mit einem Rechtsklick auf das Taskleisten-Icon zuerst nochmal ab und danach wieder an, bevor Sie den beschriebenen Schritt ausführen und nun rechts mit „Speichern“ abschließen. Als Nächstes öffnen Sie links die Rubrik „Meine Drucker“ und aktivieren darin den Printer für den Ferndruck.

Vom Windows-Rechner können Sie entweder über den gewohnten Druckdialog (links) oder nach dem Anmelden im Browser über das „Print Now“-Fenster (rechts) ferndrucken. IDG

Nach der Registrierung Ihres Printers in der Ezeep-Cloud installieren Sie die Ezeep Print App auf dem Gerät, von dem aus Sie drucken möchten. Die Software für Windows, Chrome OS und macOS sowie für Android und iOS steht nach dem Anmelden unter https://app.ezeep.com/downloads zur Verfügung, die Smartphone-Apps zusätzlich in den App Stores von Apple und Google.

Unter Windows bestätigen Sie alle gegebenenfalls notwendigen Microsoft-Hilfstools, wählen bei der Installation „Custom –› Automatic Login for Windows Desktops“ und starten den PC zum Schluss neu. Nach Reboot und erneutem Log-in ist die Ferndruckfunktion startklar.

Zum Ausdrucken ziehen Sie die auszudruckende Datei entweder im Browser unten links in das „Print Now“-Fenster. Oder Sie starten alternativ wie üblich den Druckdialog über „Datei –› Drucken“ (oder Strg-P). Hier erscheint der registrierte Ferndrucker neben den lokalen Printern. Abhängig vom Drucker und den Einstellungen müssen Sie später zu Hause am Printer unter Umständen eine Taste zum Aufwachen drücken, damit der Ausdruck startet.

Hinweis: Sie können Ihren über die Cloud eingerichteten Drucker auch teilen, also für Ausdrucke an Freunde oder die Familie freigeben.