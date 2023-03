So führen Sie Video-Calls über Whatsapp auf jedem PC, Laptop & TV

Über Whatsapp versenden rund dreiviertel der Menschen in Deutschland Textnachrichten und Bilder oder nutzen die App für (Video-)Calls. Und zwar besonders, weil die Nutzung so einfach und Whatsapp auch aus diesem Grund weit verbreitet ist. Man muss sein Gegenüber meistens gar nicht mehr fragen, ob er oder sie bei Whatsapp angemeldet ist.

Beim Videotelefonieren stößt die übliche Smartphone-Benutzung allerdings an ihre Grenzen, wenn auf einer Seite mehrere Personen beteiligt sind, wie etwa die ganze Familie. Entweder sind nicht alle im Bild, weil das Kameraobjektiv den erforderlichen Weitwinkel nicht unterstützt. Oder man platziert das Telefon so weit weg vor sich, dass das Display den Gesprächspartner geradezu winzig zeigt und dessen Gesichtsmimik verloren geht.

Lösen lässt sich dieses Problem, indem man das Windows-Programm Whatsapp Desktop (Download) auf dem Notebook installiert und die Videotelefonie über den Windows-PC oder -Laptop laufen lässt. Der im Vergleich zum Smartphone wesentlich größere Bildschirm zeigt den Gesprächspartner im Bild auch dann noch groß genug an, wenn das Gerät zwei oder drei Meter entfernt steht.

Noch größer und gerade für längere Gespräche zudem bequemer wird es, wenn Whatsapp über den Fernseher läuft und man dabei auf der Couch sitzt: Das ist mit Whatsapp auf dem Notebook ebenfalls problemlos möglich. Ob man den Laptop per HDMI-Kabel oder drahtlos mit dem TV-Gerät verbindet, ist erst einmal unerheblich.

Das TV-Gerät muss dazu keineswegs im weiteren Sinn smart sein oder über eine eigene Kamera verfügen, das eigene Videobild wird weiter von der Kamera im Notebook erfasst. Nur die Bild- und gegebenenfalls die Tonausgabe laufen am TV-Gerät. Eine HDMI-Buchse für die Kabelverbindung oder ein Streaminggerät wie etwa das Google Chromecast für rund 40 Euro genügt.

So geht’s: Installieren und starten Sie Whatsapp Desktop (oder im Microsoft Store), für häufige Benutzung heften Sie den Messenger über das Kontextmenü an die Taskleiste oder an „Start“ an. Mit einem Klick auf „Los geht’s“ auf der Benutzeroberfläche erscheint auf dem PC-Monitor ein QR-Code.

Diesen scannen Sie anschließend mittels der Smartphone-App von Whatsapp ab, indem Sie im Chatverlauf oben rechts auf die drei Punkte klicken und mit „Verknüpfte Geräte –› Gerät hinzufügen“ fortfahren.

Abhängig von den Sicherheitseinstellungen Ihres Smartphones müssen Sie den Schritt durch die Eingabe des Entsperr-PINs, per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung bestätigen. Es dauert einen Augenblick, bis beide Geräte verbunden sind und Ihre bisherigen Nachrichten unter Windows erscheinen.

Bequemer als per HDMI-Kabel ist Videoübertragung über den Chrome-Browser in Kombination mit dem Streaminggerät Google Chromecast. IDG

Ein Videogespräch starten Sie, indem Sie links einen Kontakt beziehungsweise einen vorhandenen Chat anklicken und danach oben rechts auf das Kamerasymbol klicken. Beim ersten Mal am Notebook gestatten Sie Whatsapp noch den Zugriff auf Mikrofon und Kamera, die Videotelefonie selbst funktioniert genauso einfach wie am Smartphone.

Für die Kabelverbindung stecken Sie das HDMI-Kabel an Notebook und TV, wählen als Quelle für die Wiedergabe den richtigen HDMI-Anschluss und drücken daraufhin am Mobilrechner gegebenenfalls zusätzlich die Funktionstaste für die externe Signalübertragung.

Verfügt Ihr Fernseher über eine interne Cast-Funktion oder nutzen Sie ohnehin Google Chromecast, installieren und starten Sie zum drahtlosen Übertragen auf dem Notebook Google Chrome. Zum Übertragen klicken Sie im Browser oben rechts auf die drei Punkte und wählen den Eintrag „Streamen“.

Voreingestellt ist „Tab streamen“ zum Übertragen des im Vordergrund gezeigten Browser-Tabs. Weil Sie hier aber statt eines Tabs die Messenger-App übertragen wollen, klicken Sie nach „Streamen“ auf „Quellen –› Bildschirm streamen“.

Um die Whatsapp-Verknüpfung von Smartphone und Notebook nach dem Beenden des Videogesprächs wieder zu lösen, tippen Sie auf dem Mobiltelefon in Whatsapp unter „Verknüpfte Geräte“ auf „Windows aktiv –› Abmelden“.

Abschließend noch zwei Anmerkungen: Web Whatsapp, das heißt die Browser-Version von Whatsapp, unterstützt im Gegensatz zur Desktop-Anwendung keine Videotelefonie. Prinzipiell lässt sich Whatsapp über Chromecast auch direkt vom Smartphone auf den TV streamen. Dann sehen Sie das Videobild aber im Hochformat und verschenken so rund 80 Prozent der TV-Oberfläche.

