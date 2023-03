So konvertieren Sie Webp-Bilddateien in JPG oder PNG

Webp komprimiert Bilder um ein Vielfaches stärker als das verbreitete JPG-Format. Es kommt vor allem auf Websites zum Einsatz, die wegen der kleineren Dateigröße der Bilder schneller laden. Webp unterstützt sowohl die verlustfreie als auch die verlustbehaftete Komprimierung. Bei der verlustfreien Komprimierung bleibt die ursprüngliche Bildqualität erhalten, während die verlustbehaftete Komprimierung eine noch kleinere Dateigröße auf Kosten der Bildqualität ermöglicht.

Wenn Ihnen ein Bild im Format Webp vorliegt, dann öffnet sich dieses bei einem Doppelklick auf die Datei automatisch im Standard-Browser. Auf diese Weise können Sie sich die Datei ansehen. Wollen Sie die Webp-Datei in ein anderes Format umwandeln, nutzen Sie eine der drei folgenden Möglichkeiten:

Eine Bilddatei im Webp-Format lässt sich mit dem Windows-Bordmittel Paint öffnen und anschließend in ein anderes Bildformat umwandeln. IDG

1. In der Eingabeaufforderung konvertieren

Wenn Sie mit der Befehlszeile vertraut sind, können Sie das Befehlszeilenprogramm dwebp verwenden, um Webp-Dateien ins Format PNG oder in einige andere Formate zu konvertieren. Dieses Tool ist im libwebp-Paket enthalten, das Google kostenlos auf der Webp-Projektseite unter anbietet.

Laden Sie das Paket über den Link „Für Windows herunterladen“ auf Ihren Rechner und entpacken Sie das Archiv libwebp-1.2.4-windows-x64.zip. Wechseln Sie in den Ordner „bin“. Halten Sie die Taste Shift gedrückt und klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Ordner. So können Sie aus dem Kontextmenü des Windows Explorers den Befehl „Eingabe aufforderung hier öffnen“ wählen.

Trägt Ihre Bilddatei den Namen Bild.webp, wandeln Sie Ihre Datei mit diesem Befehl ins Format PNG um: dwebp Bild.webp -o Bild. png In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass sich die Bilddatei im selben Ordner befindet wie der Befehl dwebp.exe. Falls das nicht zutreffen sollte, müssen Sie den Pfad zur Bilddatei mit angeben. Möchten Sie mehrere Webp-Dateien ins PNG-Format umwandeln, dann verwenden Sie den folgenden Befehl: for %f in (*.webp) dodwebp.exe “%f” -o “%~nf.png”. In das Format JPG konvertiert der Befehl dwebp nicht.

2. Online konvertieren

Es gibt eine Vielzahl von kostenfreien Onlinekonvertierungstools, die Webp-Dateien in JPG oder in ein andere ormat konvertieren. Empfehlenswert ist zum Beispiel das Onlinetool Convertio.

3. Bildbearbeitung

Mit dem Windows-Bordmittel Paint können Sie Webp-Dateien öffnen und in gängige andere Bildformate umwandeln. Dazu klicken Sie mithilfe der rechten Maustaste auf das Webp-Bild und wählen sodann „Öffnen mit –› Paint“. In Paint klicken Sie auf „Datei –› Speichern unter“ und wählen nun unter „Dateityp“ das gewünschte Format.

Tipp: Mit FormatFactory konvertieren Sie Mediendateien, wie Fotos, Musikdateien und Videos in viele gängige Formate.