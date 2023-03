So rechnen Sie in Excel physikalische Einheiten um

Zum Umrechnen von Einheiten wie etwa Metern in Feet oder Gramm in Unzen benutzen die meisten Anwender Services im Internet oder auch den Windows-Taschenrechner. Excel bietet jedoch auch eine Funktion für das Konvertieren von Werten in andere Einheiten an. Sie ist sogar wesentlich umfangreicher als die entsprechende Option im Taschenrechner.

Die Excel-Funktion nennt sich „UMWANDELN“. Was diese alles kann, erfahren Sie am einfachsten, indem Sie =UMWANDELN eintippen und auf den gleichnamigen Link klicken. Danach öffnet sich auf der rechten Seite ein Hilfefenster, in dem Sie das Menü „Messsysteme“ öffnen.

Alles Weitere ist sehr einfach. Die passende Excel-Formel lautet =UMWANDELN(Wert; „von Einheit“; „in Einheit“). Um beispielsweise 98 PS in Kilowatt umzurechnen, geben Sie ein: =UMWANDELN(98; „PS“; „W“). Excel unterstützt Sie dabei, indem es nach Eingabe des Wertes eine Liste der zur Verfügung stehenden Einheiten anzeigt.

Achten Sie darauf, dass hinter den beiden Semikolons jeweils ein Leerzeichen stehen muss. In der Beispielformel haben wir PS in Watt umgerechnet. Excel beherrscht allerdings bei den metrischen Einheiten ebenfalls die üblichen Abkürzungen für 10er-, 100er- und 1000er-Zahlen. Um nun die PS-Zahl in Kilowatt umgerechnet zu bekommen, tippen Sie anstatt „W“ die Abkürzung kW ein. Weiterhin sind erlaubt „d“ für „Dezi“, „c“ für „Zenti“, „m“ für „Milli“ und „h“ für „Hekto“.

