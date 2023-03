So schalten Sie 6 neue Windows-Designs frei

Windows bietet Ihnen eine Reihe von Designs für die Gestaltung Ihres Desktops an. Sie finden diese nach einem Rechtsklick auf den Desktop und der Auswahl von „Anpassen“ unter „Anzuwendendes Design auswählen“. Für Bildungseinrichtungen stellt Microsoft sechs weitere Designs bereit, die Sie jedoch erst nach einer Änderung an der Registry zu sehen bekommen.

Klicken Sie in das Suchfeld in der Taskleiste und geben Sie regedit ein. Klicken Sie sich nun durch zum Ordner „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device“. Klicken Sie „device“ mit der rechten Maustaste an, wählen Sie „Neu –› Schlüssel“ und geben Sie dem neuen Schlüssel den Namen „Education“.

Markieren Sie ihn und klicken Sie mit der rechten Maustaste in den rechten Fensterbereich. Gehen Sie auf „Neu –› DWORD-Wert (32-Bit)“ und tragen Sie als Bezeichnung „EnableEduThemes“ ein. Klicken Sie den neuen Eintrag doppelt an, ändern Sie seinen Wert in 1 und bestätigen Sie mittels „OK“. Schließen Sie alle Fenster und starten Sie Windows neu.

Wenn Sie nunmehr erneut mit rechts auf den Desktop klicken und daraufhin auf „Anpassen“ gehen, finden Sie unter „Anzuwendendes Design auswählen“ sechs neue Designs.

Scrollen Sie ein wenig nach unten und klicken Sie auf „Designs“, damit Sie auch die vorherigen Hintergründe zur Auswahl haben. Falls Sie die neuen Designs später wieder entfernen möchten, löschen Sie in der Registry einfach den DWORD-Wert „Enable EduThemes“.

