Tip

Besitz einer Datei übernehmen bei der Fehlermeldung “Von einem Programm gesperrt” – so geht’s

Sie versuchen, eine Datei zu löschen, doch Windows verweigert das und meldet, dass die Datei gerade in Benutzung sei. Welches Programm die Datei in Beschlag nimmt, verrät Windows nicht. So lösen Sie das Problem.