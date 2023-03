So ändern Sie die Bildwiederholrate Ihres Monitors in Windows

Die Bildwiederholrate wird in Hertz, Abkürzung Hz, angegeben und sagt aus, wie oft das Bild auf dem Monitor aktualisiert wird. Ein Wert von 60 Hz bedeutet beispielsweise, dass das Bild 60 Mal pro Sekunde neu aufgebaut wird. Häufig unterstützen Monitore jedoch auch noch höhere Bildwiederholraten. Das kann zum Beispiel interessant sein für Gamer, die bei Actionreichen Spielen schnell reagieren müssen.

Um den Monitor entsprechend einzustellen, benötigen Sie die „Einstellungen“ von Windows: Stellen Sie sicher, dass dort „System“ markiert ist, und klicken Sie auf „Bildschirm“. Scrollen Sie nach unten und gehen Sie daraufhin auf „Erweiterte Anzeige“.

Test: Die besten Full-HD-Gaming-Monitore für PC-Spieler im Vergleich

Prüfen Sie im nächsten Fenster bitte zuerst einmal, ob Windows das Modell Ihres Monitors richtig erkannt hat. Falls das nicht zutrifft, sollten Sie an den im Folgenden beschriebenen Einstellungen nichts ändern. Darunter können Sie Details zum eingestellten Bildmodus ablesen. Unten steht neben „Aktualisierungsrate auswählen“ die aktuelle Bildwiederholrate.

Bietet Windows das an, öffnen Sie das zugehörige Menü und wählen eine andere, höhere Einstellung aus. Jetzt wird der Bildschirm kurz dunkel und zeigt Ihnen im Anschluss daran in einer Vorschau die Wirkung der Änderung an. Hierzu fragt ein Dialogfenster, ob Sie die Anzeigeeinstellung beibehalten oder zurücksetzen wollen.

Reagieren Sie innerhalb von zehn Sekunden nicht, schaltet Windows automatisch wieder auf die alte Einstellung zurück. Mit „Beibehalten“ übernehmen Sie die geänderte Bildwiederholrate. Beachten Sie, dass eine höhere Bildwiederholrate zwar die Darstellung verbessert, aber auch den Stromverbrauch des Monitors erhöht.

Tipp: Auflösung, Bildschirmdiagonale, Bildwiederholfrequenz, Panel-Typ und vieles mehr: Diese Features sollten Sie bei der Auswahl eines Gaming-Displays beachten