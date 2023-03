Online Geld verdienen als Produkttester – so geht’s

Unternehmen bezahlen Sie dafür, wenn Sie deren Produkte testen. Dafür erhalten Sie entweder eine Bezahlung auf Ihr Bankkonto – oder Sie bekommen Gutscheine von Amazon, H&M, Ikea, Tchibo, Lieferando.de und anderen Kaufhäusern. Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag, wie das läuft und was Sie dafür machen müssen.

Melden Sie sich bei mehreren Portalen an

Wenn Sie sich zum Beispiel bei der App der GfK registrieren, erhalten Sie Punkte, wenn Sie Produkte kaufen, für die es aktuell Prämien gibt. Die Prämien können Sie im Prämienshop der GfK einlösen. Die Prämien behalten Sie entweder, oder Sie verkaufen die Produkte bei eBay oder anderen Verkaufsplattformen. Mittlerweile müssen Sie als Privatverkäufer bei eBay auch keine Gebühren mehr bezahlen, sodass mehr vom Verkaufserlös für Sie übrig bleibt.

Die Anmeldung bei mehreren Portalen lohnt sich, da es nicht überall kostenlose Produkte gibt, die Sie am liebsten testen möchten. Je mehr Portale Sie nutzen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie interessante und lukrative Produkte testen können.

Nutzen Sie für die Anmeldung am besten eine gesonderte E-Mail-Adresse, da Sie nach der Anmeldung an solchen Diensten sehr viele E-Mails erhalten. Da ist es übersichtlicher, wenn Sie diese in einem eigenen Posteingang sammeln, zum Beispiel bei Microsoft Outlook.com.

Alle Möglichkeiten, wie Sie online Geld verdienen

Testerheld, Swagbucks, Empfohlen.de und Mingle Respondi – oder Mediamarkt, Nestle und Philips

Suchen Sie im Internet nach dem Begriff “Produkttester” finden Sie viele Angebote direkt von Unternehmen wie Mediamarkt oder Philips. Der Ablauf dabei ist folgender: Sie registrieren sich auf der entsprechenden Seite und bewerben sich entweder allgemein als Produkttester oder für spezielle Produkte.

Der Hersteller wählt die am besten geeigneten Tester aus und versendet das Produkt. Sie können dann das Produkt nach den Vorgaben des Herstellers testen und bewerten – und danach unter Umständen behalten. Die Belohnung erhalten Sie nach dem Test oder am Ende des Monats.

Besser ist es noch, wenn Sie sich auf eine der bekanntesten und seriösesten Produkttester-Plattformen registrieren und dort nach Produkttests und deren Belohnungen schauen. Die bekanntesten Portale in diesem Bereich sind:

Weitere Portale, die zwar weniger bekannt sind, bieten ebenfalls kostenlose Produkttests an, mit denen sich Geld verdienen lässt sind:

Produkte gratis testen und danach kostenlos behalten – DM und Co.

Sie können mit Produktests Geld verdienen, bekommen Gutscheine oder können Produkte kostenlos testen und danach auch gleich behalten. Dazu bekommen Sie die Produkte nach Hause geschickt, zum Beispiel über Gratis Produkte testen. Das Umfrage-Institut Nielsen ermöglicht neben Umfragen ebenfalls das Registrieren als Produkttester.

Bei For Me Online registrieren Sie sich ebenfalls kostenlos als Produktester und können die Produkte zahlreicher namhafter Hersteller testen, zum Beispiel von Braun, Pampers, Gilette oder Oral-B.

Parallel dazu bietet die Drogeriekette DM ebenfalls die Möglichkeit an, Produkte aus dem eigenen Sortiment zu testen.

Auch Rewe sucht ständig Produkttester. Bei diesen Unternehmen müssen Sie sich einmal registrieren und können sich danach für Produktests anmelden.

Auf dem Portal kostenlos.de können Sie sich ebenfalls für Produkttests von verschiedenen Unternehmen anmelden. Generell lohnt es sich in dieser Hinsicht auch, bei dealdoktor.de regelmäßig vorbeizuschauen. Hier gibt es Produktests, aber auch andere Schnäppchen, mit denen sich Geld sparen oder verdienen lässt.