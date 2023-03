Online Geld verdienen mit Umfragen – so geht’s

Durch das Teilnehmen an Umfragen können Sie von zu Hause aus regelmäßig Geld online verdienen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch in sozialen Netzwerken, am besten aber bei etablierten Meinungsforschungs-Instituten. Wir zeigen in diesem Beitrag, wie Sie dabei vorgehen und wo Sie sich für Umfragen anmelden können.

Ein erster Einstieg für das Anmelden an Umfragen ist die Seite Heimarbeit.de oder die verschiedenen Links, die wir in diesem Beitrag verlinkt haben. Hier finden Sie viele Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen, auch durch Umfragen. Viele Unternehmen bezahlen dafür, wenn Internetuser an Umfragen teilnehmen.

Dadurch können die Unternehmen ihre Produkte verbessern oder erkennen, an welchen Waren und Dienstleistungen die Kunden interessiert sind. Es lohnt sich daher durchaus für Teilnehmer an Umfragen teilzunehmen. Die Bezahlung liegt umgerechnet bei etwa 5 Euro pro Stunde und erfolgt in Form von Überweisungen oder durch Gutscheine für Amazon, H&M, Ikea und andere Kaufhäuser.

Die Seite Heimarbeit.de ist bekannt und gilt als sehr seriös. Bei Trustpilot hat Heimarbeit.de eine Bewertung von 4 Sternen. Dazu kommt, dass die Seite bereits seit mehreren Jahren Aufträge für Heimarbeit vergibt. Sie können sich aber auch direkt bei den jeweiligen Instituten anmelden. Wir haben viele lukrative Institute verlinkt, sodass Sie sich direkt auf deren Seiten registrieren können.

So können Sie mit Umfragen online Geld verdienen

Um am Beispiel von Heimarbeit.de Geld an Umfragen zu verdienen, schauen Sie sich zuerst das Einführungsvideo zu diesem Thema bei YouTube an – es erklärt, warum Unternehmen Umfragen beauftragen und wie die Befragungen funktionieren.

Auf Heimarbeit.de können Sie an Umfragen teilnehmen, die nach Angaben der Seite bis zu 15 Euro pro Umfrage bieten und dadurch mehrere Hundert Euro pro Monat einbringen können. Sie registrieren sich dazu bei Heimarbeit.de bei verschiedenen Umfrage-Instituten. Diese schicken Ihnen danach Einladungen für Umfragen zu, an denen Sie kostenlos teilnehmen können. Bekannte Institute in diesem Bereich sind:

Nutzen Sie für die Anmeldung bei den Instituten die Links auf der Seite von Heimarbeit.de oder melden Sie sich direkt bei den Instituten an. Die Teilnahme ist kostenlos und wird auch von heimarbeit.de nicht berechnet. Vor allem Toluna ist sehr beliebt, weil das Institut besonders viele Umfragen verschickt. Sie finden bei heimarbeit.de auf der Umfragen-Seite unten viele Kommentare von anderen Benutzern zu diesem Thema.

Nehmen Sie sich Zeit für das Ausfüllen der Fragebogen, da die Daten, die Sie an dieser Stelle angeben relevant dafür sind an wie vielen und an welchen Umfragen Sie teilnehmen können.

Achtung: Wenn Sie sich auf Internetseiten für Umfragen anmelden, sollten Sie NIEMALS etwas bezahlen. Sobald ein Anbieter Geld für die Registrierung oder die Teilnahme an Umfragen von Ihnen haben will, sollten Sie die Anmeldung abbrechen.

Weitere beliebte Seiten für Umfragen sind:

So werden Sie zum zuverlässigen Teilnehmer und erhalten mehr Umfragen

Um mehrere Hundert Euro im Monat zu verdienen, sollten Sie sich an möglichst vielen Instituten anmelden. Dadurch erhalten Sie viele Umfrage-Einladung. Sie sollten auch Umfragen zuverlässig erledigen, die nicht hoch bezahlt sind. Das zeigt dem Institut, dass Sie zuverlässig sind und Sie erhalten mehr Umfragen, die auch besser bezahlt sind.

Die Bezahlung erfolgt normalerweise per Überweisung auf Ihr Bankkonto. Sie sollten für Umfragen am besten eine eigene E-Mail-Adresse anlegen, da Sie ansonsten auf Ihr private Adresse ständig E-Mails erhalten, die Umfragen oder andere Dinge betreffen. Auf Outlook.com können Sie kostenlos mehrere E-Mail-Adressen anlegen und diese gezielt für das Geld verdienen im Internet nutzen, zum Beispiel für Umfragen.

Sie müssen für die Teilnahme an Umfragen viele private Daten angeben. Das ist notwendig, damit die Institute Ihnen die Umfragen zuweisen, für die Sie geeignet sind. Gehen Sie trotzdem sparsam mit Ihren Daten um.

Wenn Sie bestimmte Daten nicht offenlegen wollen, dann lassen Sie es und registrieren sich besser nicht bei dem entsprechenden Institut. Sobald Sie sich an verschiedenen Seiten angemeldet haben, erhalten Sie sehr viele E-Mails und vermutlich auch Werbung. Daher sollten Sie, wie oben empfohlen, eine eigene E-Mail-Adresse dafür anlegen.