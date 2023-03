AMD Ryzen 9 7950X3D: 3 Mythen, die einfach nicht stimmen

Der AMDs Ryzen 9 7950X3D (derzeit nicht lieferbar) und 7900X3D (ab 679 Euro, etwa bei Caseking oder NBB) bestehen aus drei Dies (zwei CPU-Dies und ein I/O-Die). Ein CPU-Die ist – um das Spielen zu beschleunigen – mit zusätzlichem L3-Cache ausgestattet, der zweite CCD für höhere Frequenzen optimiert.

AMD sagte, dass diese Entscheidung – anstatt beide Chips mit V-Cache zu bestücken – getroffen wurde, weil viele Anwendungen nicht auf die zusätzlichen 64 MB Cache angewiesen sind und stattdessen von höheren Taktraten profitieren.

Leider sind im Internet viele Missverständnisse über AMDs Ansatz aufgetaucht. Einige Enthusiasten bezeichnen die CPU als “Betrug”, während andere sich wünschen, dass der 12-Kerner 7900X3D auf eine Art und Weise konstruiert wird, wie es das Unternehmen noch nie getan hat. Wir klären einige der Missverständnisse auf.

Behauptung 1: Der zweite Chip des Ryzen 9 7950X3D ist “deaktiviert” oder ein “Betrug”

Ein weit verbreiteter Irrtum betrifft die Art und Weise, wie AMD die Ausführung von Anwendungen auf seinem Dual-Die-Konzept verwaltet. Es wird behauptet, der zweite Chip sei “deaktiviert”, “ein Betrug” und man könne während des Spielens nicht darauf zugreifen, wodurch die 16-Kern-CPU in eine 8-Kern-CPU verwandelt würde. Das ist einfach nicht wahr.

Ohne Zugang zu einer schicken Thread-Director-Technologie, wie sie Intel in den Core-Chips der 12. und 13. Generation implementiert hat, verlässt sich AMD weitgehend darauf, dass das Betriebssystem in der Lage ist, Spiele zu erkennen. Sobald ein Spiel als die Hauptanwendung im Vordergrund erkannt wird, weist das System den zweiten Chip an, zu “parken”. Parken bedeutet nicht, dass er dauerhaft abgeschaltet oder deaktiviert wird, wie es bei AMDs ursprünglichem Threadripper der Fall war. Diese CPU hat tatsächlich einen Chip abgeschaltet, der erst nach einem Neustart wieder aktiviert werden konnte.

Beim Ryzen 9 7950X3D werden durch das Parken des zweiten Chips im Grunde alle Threads des Spiels auf den ersten Chip umgeleitet. Unserer Erfahrung nach ist dies ein ziemlich simples Instrument, und alles wird auf diesen Chip umgeleitet, wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wird.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der zweite Chip “deaktiviert” ist. Sehen Sie ihn eher als “In Bereitschaft”, um zu arbeiten, wenn es tatsächlich Arbeit zu erledigen gibt.

Der Windows-Ressourcenmonitor zeigt, dass Sie tatsächlich auf alle Kerne eines Ryzen 9 7950X3D zugreifen können, während Cinebench R23 mit 16 Threads und Google Chrome WebXPRT 4 ausgeführt werden und Shadow of the Tomb Raider im Vordergrund abgespielt wird.

(Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie In neuem Tab öffnen, um das Originalbild zu sehen). IDG

Wir haben zum Beispiel ein Spiel im Vordergrund gespielt, während im Hintergrund Google Chrome und Cinebench R23 (auf vier Threads) Benchmarks ausführten. Als wir zurück ins Spiel wechselten, blieben sowohl das Spiel als auch Google Chrome und Cinebench größtenteils auf den 16 verfügbaren Threads des Stacked Die.

Dann ließen wir Cinebench R23 mit 16 Threads laufen, die einen ganzen Chip beanspruchten, während gleichzeitig das Spiel im Vordergrund lief und Google Chrome einen Benchmark ausführte. Unter dieser Bedingung waren beide Chips wach und arbeiteten, obwohl das Spiel ausgeführt wurde.

Behauptung 2: Der Ryzen 9 7900X3D besitzt nur einen 4- sowie 8-Kern-Die

Das Chip-Layout des Ryzen 9 7950X3D. Adam Patrick Murray / IDG

Wir sind uns nicht sicher, woher dieses Gerücht stammt, aber es ist in den letzten Wochen immer wieder aufgetaucht, während sich der Start des Ryzen X3D näherte. Trotz der Tatsache, dass AMD noch nie einen 8+4-Chip in einem seiner 12-Kern-Ryzen-Chips hergestellt hat, wurde immer wieder behauptet, dass der 12-Core 7900X3D ein 8-Kern- und 4-Kern-Design verwenden würde.

Das ist laut AMD nicht wahr. Der Ryzen 9 7900X3D soll das erwartete 6+6-Design aufweisen, wie es bei den Vorgängern der Fall war, wobei einer der Chips mit V-Cache bestückt ist. Warum also der Wunsch nach einem 8+4? Wir vermuten, dass einige gehofft haben, der Chip würde der CPU den Vorteil eines vollen 8-Kern-Dies geben, der gegenüber einem “nur” 6-Kern-CCD mit V-Cache von Vorteil wäre.

Und ja, der Ryzen 7 7800X3D wird auch ein einzelnes 8-Kern-Design aufweisen – und nicht ein 4+4-Design, wie einige ebenfalls kolportiert haben.

Behauptung 3: Ryzen 9 7950X3D erfordert eine “riesige Checkliste”, damit er überhaupt funktioniert

Sie benötigen ein aktualisiertes BIOS, aktualisierte Treiber und die neueste Windows Xbox Game Bar, um eine Ryzen 9 X3D CPU ordnungsgemäß zu betreiben. IDG

Dieser letzte Irrglaube basiert größtenteils auf einem Dokument, das Redakteuren (und wir vermuten auch Software- und Hardware-Entwicklern) zur Verfügung gestellt wurde, um sicherzustellen, dass ihre Dual-Die Ryzen 7000 X3D Systeme korrekt funktionieren. Das Dokument enthält 47 Seiten mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Einige Leute haben das so verstanden, dass Endanwender die gleichen Schritte unternehmen müssen, um die volle Funktionalität zu erreichen.

Das ist laut AMD nicht der Fall. Das Unternehmen sagt, dass der User lediglich beim Mainboard ein BIOS-Update durchführen und den Ryzen-Treiber auf den neuesten Stand bringen muss. Der dritte Schritt besteht darin, die Microsoft Xbox Game Bar über den Windows Store zu aktualisieren, da sie für die Zuweisung von Spielen an die mit V-Cache ausgestatteten Chips zuständig ist.

Fazit: Die Stärken und Schwächen des X3D-Designs

Trotz dieser Missverständnisse gibt es definitiv noch viele, viele offene Fragen zu AMDs neuen Ryzen 7000 X3D Chips.

Es ist offensichtlich ein ganz anderer Ansatz, eine CPU zu bauen. Hätte AMD davon profitieren können, wenn es weniger Verwirrung gegeben hätte – oder wenn man sich auf das Betriebssystem verlassen hätte, um einen Großteil der schweren Arbeit zu erledigen, wie es bei Intels Thread-Director-Ansatz der Fall ist? Möglicherweise.

Längerfristig betrachtet wird auch immer deutlicher: Mit der Vermischung verschiedener Chips mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen wird auch die Verwaltung der Nutzung dieser Ressourcen durch das Betriebssystem und weniger anspruchsvolle Spiele und Anwendungen immer wichtiger.

Im Moment funktioniert der Ansatz von AMD “meistens”. Wir haben in unseren Tests festgestellt, dass er uns die erwarteten hohen Boost-Taktraten auf dem Niveau des Ryzen 9 7950X unter leichter Last liefert, etwas weniger Leistung unter allen Kernlasten (aufgrund seiner etwas niedrigeren Taktraten) und sehr beeindruckende Gaming-Performance, wo der Cache eine Rolle spielt. Trotzdem würden wir uns wünschen, wir könnten einige Spiele dem nicht gestapelten Chip zuweisen, anstatt alle Spiele einfach auf den 3D-Cache-Chip zu schieben.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren US-Kollegen der PCWorld unter dem Namen “Three AMD Ryzen 9 7950X3D misconceptions debunked“.