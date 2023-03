1 TB SSD günstig wie nie: Schnelle WD Black SN850X im Preisrutsch – auch für PS5

Die WD Black SN850X gehört zu den schnellsten SSDs im M.2-Format und mit PCIe-4.0-Schnittstelle am Markt. Nicht nur viele PC-User dürften eine SSD mit diesen Spezifikationen suchen, um ihren Speicherplatz zu vergrößern. Die WD-SSD ist auch kompatibel mit der PS5, findet demnach im Erweiterungsschacht der Playstation 5 Platz. Jetzt ist die schnelle SSD mit 1 TB Kapazität weiter im Preis gefallen und lässt sich bei Amazon so günstig wie nie kaufen – ohne zusätzliche Versandkosten. Wir geben eine Empfehlung, für wen die WD Black SN850X geeignet ist.

Was zeichnet die WD Black SN850X aus?

Die WD Black SN850X ist eine leistungsstarke NVMe-SSD im M.2-Format, die zu den schnellsten SSDs auf dem Markt gehört. Die PS5-kompatible PCIe.-4.0-SSD bietet eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s und eine sequenzielle Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.300 MB/s, was die Ladezeiten von Anwendungen und Spielen verkürzt. Die SSD ist demnach noch etwas schneller als die WD Black SN850, die auf eine Leserate von 7.000 MB/s kommt und auch flotter als die Samsung 990 Pro. Den Datenverkehr regelt der WD Black G2, ein von Sandisk entwickelter Controller. Die WD Black SN850X lässt sich mit 1 TB Kapazität jetzt noch mal um einige Euro günstiger kaufen als zuletzt, nachdem der Preis im Februar bereits deutlich gefallen war. Wer die SSD mit 1 TB kaufen möchte, zahlt bei Amazon nur noch 92,99 Euro für die Standard-Variante ohne Kühlkörper. Versandkosten werden keine fällig. Zwar gibt es am Markt auch noch etwas günstigere SSDs mit 1 TB Kapazität. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her gehört die WD Black SN850X 1 TB allerdings zur allerersten Wahl. Dies gilt auch für PS5-Besitzer, die für rund 10 Euro noch einen Kühlkörper bekommen, der von Sony für den Betrieb in der Playstation 5 empfohlen wird.

