Nvidia GeForce RTX 4080 vs. AMD Radeon RX 7900 XTX: Welche Grafikkarte ist für Spieler die bessere Wahl?

Duell unterhalb der GeForce RTX 4090

Mit der Veröffentlichung von AMDs beiden neuen Grafikkarten für Spieler, der Radeon RX 7900 XTX und 7900 XT, sieht sich Nvidia mit ernsthafter Konkurrenz konfrontiert. Zumindest unterhalb der hinsichtlich ihres Leistungsvermögens unerreichten GeForce RTX 4090 tobt eine Auseinandersetzung zwischen Ada Lovelace und RDNA 3.

Zwar wurde Nvidias Grafikkarten-Flaggschiff allerorts für ihre brachiale Leistung und die beeindruckende Effizienz gelobt und erhielt so im Test unter anderem auch die Empfehlung von PC-WELT, doch lässt die GeForce RTX 4090 mit ihrem hohen Einstiegspreis viele Spieler außen vor. Hier nun schlägt die Stunde der GeForce RTX 4080 und der konkurrierenden Radeon RX 7900 XTX.

Doch welches dieser beiden Grafikkarten-Kraftpakete verdient die Aufmerksamkeit der Spieler? Finden wir es heraus!

Preis und Verfügbarkeit

Die Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition ist ab 1.498,90 Euro erhältlich, die verschiedenen Custom Designs der Bordpartner kosten ab 1.289,90 Euro – Preise, die wir im Test massiv kritisiert hatten. Verfügbar ist das kostspielige Grafikkarten-Modell mittlerweile sehr gut.

Die AMD Radeon RX 7900 XTX ist aktuell mit Preisen ab 1.149,90 Euro im PC-WELT-Preisvergleich etwas besser aufgestellt und bietet insgesamt gesehen das leicht bessere Preis-Leistungsverhältnis.

Die GeForce RTX 4070 Ti, die sich in einem Preisbereich von 900 bis 1.000 Euro bewegt, und die Radeon RX 7900 XT für 850 bis 950 Euro liegen von der Leistung zu weit hinter der GeForce RTX 4080 und der Radeon RX 7900 XTX zurück, als dass sie in dieses Duell eingreifen könnten, und bleiben deshalb außen vor.

In Sachen Preisleistungsverhältnis geht die erste Runde klar an die Radeon RX 7900 XTX, auch wenn es um die Verfügbarkeit etwas schlechter bestellt ist, als bei der GeForce RTX 4080.

Leistungsvergleich: Rasterization, Raytracing und DLSS / FSR

Die GeForce RTX 4080 und die Radeon RX 7900 XTX liefern sich unterhalb der GeForce RTX 4090 ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 erreicht AMDs Spitzenmodell sehr hohe 121 Bilder pro Sekunde in 4K und übertrifft damit die 98 FPS der GeForce RTX 4080 deutlich.

In diesem Spiel schlägt die Radeon RX 7900 XTX sogar die GeForce RTX 4090, die ansonsten außer Konkurrenz läuft. Call of Duty: Modern Warfare 2 hat offenbar eine Vorliebe für RDNA 3.

GeForce RTX 4080 vs. Radeon RX 7900 XTX: Call of Duty: Modern Warfare 2 Thiago Trevisan

Mit deaktiviertem Raytracing schneidet die AMD Radeon RX 7900 XTX auch im dystopischen Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 erneut sehr gut ab und schlägt die Nvidia GeForce RTX 4080 mit 70,4 zu 59,7 FPS in 4K und mit 149,2 zu 119,5 FPS in WQHD. In Sachen Rasterleistung schlägt AMD die Konkurrenz von Nvidia teilweise sehr deutlich.

GeForce RTX 4080 vs. Radeon RX 7900 XTX: Cyberpunk 2077 Brad Chacos

Unter Verwendung von Raytracing spielt hingegen die GeForce RTX 4080 ihre Stärken aus und lässt die Radeon RX 7900 XTX hinter sich. Dank des sehr effizienten KI-Upsamlings mittels DLSS ist die GeForce RTX 4080 überlegen, wenn das aufwendige Raytracing ins Spiel kommt.

GeForce RTX 4080 vs. Radeon RX 7900 XTX: Cyberpunk 2077 + Raytracing Brad Chacos

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die AMD Radeon RX 7900 XTX eine höhere Rohleistung als die Nvidia GeForce RTX 4080 bietet und diese in Spielen ohne Raytracing auch auf die Straße bringen kann. Mit aktiviertem Raytracing dreht sich das Bild und Ada Lovelace zieht der RDNA davon.

In dieser Kategorie gibt es also ein punktgleiches Unentschieden und Spieler müssen selbst entscheiden, welchen Vorzügen sie schlussendlich den Vorzug geben.

Effizienz und Leistungsaufnahme

Die Radeon RX 7900 XTX besitzt eine TDP von 355 Watt, während die GeForce RTX 4080 mit 320 Watt spezifiziert ist. In Spielen pendelt das RDNA-3-Spitzenmodell zwischen 320 und 350 Watt und verbraucht damit im Durchschnitt rund 20 bis 50 Watt mehr als der aktuelle Gegenspieler von Nvidia.

In Sachen Effizienz trennen die beiden Grafikkarten nur Nuancen, zumindest im Auslieferungszustand. Für die GeForce RTX 4080 spricht ein sehr gutes Undervolting-Potential, welches die GPU noch einmal deutlich effizienter machen kann.

Fazit und Empfehlung

Die AMD Radeon RX 7900 XTX ist in so gut wie allen Spielen, die eine hohe Rasterleistung voraussetzen, schneller als die Nvidia GeForce RTX 4080, die dafür etwas effizienter zu Werke geht und ihre Vorteile bei aktiviertem Raytracing zum Teil deutlich ausspielen kann.

DLSS und insbesondere DLSS 3.0 kann ein echter Game Changer sein, auch wenn AMD mit FidelityFX Super Resolution (“FSR”) der zweiten Generation dagegen halten kann.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Radeon RX 7900 XTX die Empfehlung für Spieler, die auf Raytracing verzichten können, während die GeForce RTX 4080 die erste Wahl ist, wenn die komplexe Strahlenberechnung zum Einsatz kommt.

In Sachen Preisleistungsverhältnis hat aktuell die RDNA-3-Grafikkarte leicht die Nase vorn und verdient sich die Empfehlung von PC-WELT und der US-Kollegen der PCWorld.

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Flüssiges Gaming in UHD-Auflösung

20 und 24 GB Videospeicher

Preis-Leistung gegenüber Konkurrenz

Erstmals KI-Recheneinheiten Kontra Raytracing-Leistung nicht ausreichend für UHD

(noch) keine Alternative zu DLSS 3

sehr hohe Lastspitzen (RX 7900 XTX)

Preis (über 1000 Euro) Fazit AMD hat mit der Radeon RX 7900 XTX und der RX 7900 XT sein Ziel erreicht: eine vergleichbare Leistung zur RTX 4080 zu bieten und das zu einem deutlich niedrigeren Preis. Beide GPUs bieten genug Rechenleistung für flüssiges UHD-Gaming, zumindest so lange Raytracing nicht aktiviert ist.

Hier hat Nvidia nach wie vor die Nase vorn. In puncto Effizienz konnte RDNA 3 im Vergleich zum Vorgänger deutlich zulegen, an das Niveau der Konkurrenz reicht es aber nicht ganz heran.

Letztlich punkten die RX-7000-GPUs also vorwiegend mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis, günstig sind die Grafikkarten mit einem Preis im vierstelligen Bereich aber definitiv auch nicht. Und gerade das kleinere Modell müsste im Vergleich zur großen Schwester eine gute Ecke günstiger sein.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren US-Kollegen der PCWorld unter dem Titel “Nvidia GeForce RTX 4080 vs. AMD Radeon RX 7900 XTX: Which should you buy?“.