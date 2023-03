Windows 11: Neue Bing-Werbung vom Desktop entfernen – so geht´s

Windows 11 hat mit “Moment 2” ein umfangreiches Update erhalten, durch das dem Betriebssystem eine Reihe von neuen Funktionen hinzugefügt werden. Dazu zählt etwa die Integration des “Bing KI Chats” im Sucheingabefeld der Taskleiste. Ein neue, spannende Möglichkeit, um mittels einer KI mehr Informationen zu einem Thema zu erfahren. Mehr zum Moment-2-Update und den Top-Neuerungen erfahren Sie hier in unserem Artikel: Windows 11 startet mit 5 neuen Funktionen in den März



Windows 11 Pro für nur 70 Euro im PC-WELT Software-Shop

Microsoft hat die Einführung dieser neuen Funktion in Windows 11 offenbar zum Anlass genommen, um mit einem Bing-Logo etwas Werbung für seine Suchmaschine auf den Desktop zu “schmuggeln”. Im Sucheingabefeld erscheint jetzt nämlich neuerdings ein “B”-Sprechblasen-Logo im rechten Bereich des Sucheingabefeldes. Kann man mögen, muss man aber nicht mögen.

So werden Sie das Bing-Logo auf dem Windows-11-Desktop wieder los

Sie gehören zur “nicht mögen”-Fraktion? Dann können Sie dieses Bing-Logo mit einigen Klicks an der richtigen Stelle wieder entfernen. Die entsprechende Einstellung finden sich in den Windows-11-Einstellungen unter

“Datenschutz und Sicherheit”

und

“Suchberechtigungen”

Hier scrollen Sie im Hauptfenster ganz nach unten bis zu “Weitere Einstellungen”. Unter “Suchhervorhebungen anzeigen” setzen Sie nun den Schalter von “Ein” auf “Aus” (roter Pfeil im folgenden Screenshot). Das Bing-Logo verschwindet sofort vom Desktop und es ist also kein Neustart notwendig. Den neuen “Bing KI Chat” können Sie aber natürlich weiterhin verwenden. Bing blendet aber keinerlei Suchergebnisse mehr im Startmenü ein. Der Eintrag “Bing Chat” bleibt aber oben links (blauer Pfeil im folgenden Screenshot):

Foundry

Voraussetzung für den in Windows 11 neu integrierten “Bing KI Chat”

Voraussetzung für die Nutzung von “Bing KI Chat”: Sie haben sich auf die Warteliste gesetzt und Microsoft hat ihre digitale Wartenummer aufgerufen. Bei unserem Test dauerte es drei Tage, ehe wir nach dem Eintritt in die Warteliste den “Bing KI Chat” verwenden durften. Mit dem Februar-2023-Update wurde diese Bing-Funktion nun auch direkt in Windows 11 integriert, allerdings ist das Ganze noch nicht so elegant gelöst. Mehr Informationen darüber lesen Sie in diesem Beitrag zur Integration des “Bing KI Chat” in Windows 11.

