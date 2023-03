GTA 6: Gastauftritt von Rapper 50 Cent und realistische Wassereffekte?

Nachdem die Gerüchteküche um “Grand Theft Auto 6“ bereits seit mehreren Jahren brodelt, bestätigte Rockstar Games im vergangenen Monat, dass es mit der Entwicklung des neusten Serienteils gut “vorangehe“. Offizielle Details zum Spiel und dessen Handlung stehen bislang jedoch noch aus. Bislang gab es lediglich Spekulationen um ein Setting in den 1980er-Jahren und mehrere spielbare Charaktere.

50 Cent in “GTA 6“?

Angeheizt wurden die Gerüchte um “GTA 6“ in dieser Woche von Rapper 50 Cent. Der Musiker veröffentlichte über seinen persönlichen Account bei Instagram ein “GTA: Vice City“-Logo mit einer kryptischen Bildunterschrift. “I will Explain this later, GLG GreenLightGang this shit bigger than POWER trust me. BOOM #bransoncognac #lecheminduroi“, heißt es in dem Beitrag von 50 Cent.

Der Beitrag versetzte nicht nur 50-Cent-Fans in helle Aufregung. Im Kommentar-Bereich des Posts überschlagen sich die Spekulationen zu 50 Cents möglicher Beteiligung an “GTA 6“. Fans gehen davon aus, dass der Rapper an einem der Radiosender im Spiel mitwirkt oder sogar einen eigenen Charakter in “Grand Theft Auto 6“ haben könnte – wie seine Musiker-Kollegen Dr. Dre und Eminem. Den Gerüchten zufolge wäre außerdem ein “GTA“-Film oder eine -Serie denkbar. Es bleibt abzuwarten, welche der Mutmaßungen tatsächlich zutreffen werden, wenn Rockstar Games möglicherweise noch in diesem Jahr weitere Details zum Spiel verrät.

Realistische Wassereffekte

Gerüchte zur Engine von “GTA 6“ gab es in dieser Woche ebenfalls. Laut Leaker Aleix Venturas arbeitet Rockstar Games an einem neuen physikalischen System für Wasser im Spiel. Damit seien allein 20 Entwickler in der Studiosparte “Rage Technology Group“ betraut worden, schreibt Venturas in einem Tweet:

L'objectif est donc de réunir une vingtaine d'ingénieur dans la division du studio de Rockstar San Diego appelée "RAGE Technology Group" afin qu'ils créer un nouveau système de physique pour l'eau dans #GTAVI. — Aleix Venturas (@AleixVenturas) February 17, 2023

Die Darstellung von besonders realistischen Wassereffekten, soll in “GTA 6“ laut Gerüchten auf der Nvidia-Technologie Waveworks basieren. Als Laufzeitumgebung soll wie bei den Vorgängern Rage (Rockstar Advanced Game Engine) zum Einsatz kommen.