Warum ich meine Spiele-Konsole durch einen Gaming-PC ersetzt habe

Ich war fast mein ganzes Leben lang ein Gamer. Als ich ein Kind war, brachte mir mein Vater bei, wie man in Legend of Zelda: Link to the Past auf dem Super Nintendo durch die Rätsel navigiert und die Bosse besiegt. Das sind einige meiner frühesten Kindheitserinnerungen, weshalb Konsolenspiele immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben werden.

Allerdings bin ich jetzt, da ich Mitte dreißig bin und Komfort und Bequemlichkeit über alles schätze, heutzutage hauptsächlich auf PC-Spiele umgestiegen. Dabei bin ich ganz ehrlich: Mein Argument für den Wechsel zu PC-Spielen wurzelt hauptsächlich in meiner peniblen Persönlichkeit. Ich mag die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise.

Gaming-PC-Build günstig zusammenstellen: die besten Hardware-Konfigurationen 2023

Ich nutze meinen PC nicht nur fürs Gaming, sondern auch für die Arbeit

Ob ich daran arbeite oder Ausrüstung in Final Fantasy XIV farme, ich benutze meinen PC für so ziemlich alles. Ich mag es, jederzeit Zugriff auf alles zu haben, was ich brauche. Alles, was ich tun muss, ist den Einschaltknopf zu drücken und zack, mein PC ist bereit und brummt leise wie ein Lebewesen.

Vielleicht ist es falsch, den Arbeits- mit meinem Spielbereich zu vermischen, aber ich finde es praktisch, alles an einem Ort zu haben. Manchmal, wenn ich an meinem Schreibtisch zu Mittag esse, schaue ich mir sogar ein oder zwei Folgen von der Serie an, die ich gerade schaue. Ich mag die Freiheit, zwischen Aktivitäten wechseln zu können, ohne meinen Schreibtisch verlassen zu müssen.

Lesetipp: Selbstbau oder Fertig-PC: Was lohnt sich wirklich?

Die Auswahl an Spielen ist viel größer

Ich habe kein Lieblingsgenre bei Videospielen. Ich spiele alles, von Independent-Titeln wie Cult of the Lamb bis hin zu großen Hits wie Final Fantasy. Einer der Hauptgründe, warum ich auf den PC umgestiegen bin, ist die große Auswahl an Spielen. Ich habe Zugriff auf viele verschiedene Online-Gaming-Shops wie Steam, Epic Games, Origin und so weiter. Diese Spiele-Plattformen bieten ein phänomenales Angebot, kostenlose Demos und eine Fülle einzigartiger Indie-Spiele. Vielfalt ist des Lebens Würze.

Michael Crider/IDG/Devolver Digital/Various

Die Gaming-Peripherie macht einen großen Unterschied

Die Möglichkeit, meine eigene Gaming-Peripherie auszuwählen, ist ein wichtiger Grund, warum ich zu PC-Spielen gewechselt bin, da mein Dual-Monitor-Setup einen massiven Einfluss auf alles hat, was ich tue. Ich liebe es, meine Musik-Playlist auf einem Bildschirm optimieren zu können, während ich auf dem anderen mit Kollegen chatte.

Es hilft auch, wenn ich spiele. Wenn ich zum Beispiel Geister in Phasmaphobia untersuche, habe ich gerne die dazugehörige Wiki-Seite auf dem anderen Bildschirm. Dies macht es super einfach, nützliche Tipps, Geistertypen und so weiter nachzulesen.

Mir geht es um einfachen Zugriff auf Informationen und meine zwei Monitore liefern genau das. Meine Tastatur macht auch einen großen Unterschied. Ich verwende die mechanische Gaming-Tastatur Corsair K70 RGB und ich liebe alles daran. Ich muss nicht sehr fest drücken, damit der Tastendruck registriert wird, und die mechanischen Schalter von Cherry MX sind perfekt zum Tippen und Spielen.

Es gibt mir definitiv auch eine bessere Kontrolle in Spielen, besonders wenn ich strategische Angriffe in einem High-Stakes-Dungeon abfeuere und zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen muss.

Lesetipp: Die beste Gaming-Tastatur im Test

Michael Crider/IDG

Alle PCs sind rückwärtskompatibel

Eine der größten Frustrationen bei Konsolenspielen ist die meist fehlende Kompatibilität gegenüber älteren Spielen. Das ist bei Gaming-PCs, die ab Werk abwärtskompatibil sind, nicht der Fall. Das bedeutet, dass Sie die meisten älteren PC-Spiele auf einem aktuellen Gaming-PC ausführen können.

Es gibt zwar Unterschiede bei den Konsolen, so bietet die Xbox Series X/S deutlich mehr Abwärtskompatibilität als die Playstation 5, doch der PC bleibt in dieser Kategorie unerreicht.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren US-Kollegen der PCWorld unter dem Namen “Why I switched from console gaming to PC gaming“.