Windows 12: Microsoft arbeitet bereits an der nächsten Windows-Generation – das ist bekannt

Obwohl die Mehrheit der Windows-Nutzer immer noch Windows 10 statt Windows 11 nutzt, arbeitet Microsoft bereits an Windows 12. Das berichtet die Nachrichtenseite MSPoweruser.

Der Windows-Fan leaf_hobby hatte einen Tweet veröffentlicht, demzufolge Intel Windows 12 als eines der unterstützten Betriebssysteme für seine Meteor-Lake-S-Desktop-Prozessoren aufführt. Die neuen Prozessoren könnten also im selben Jahr auf den Markt kommen, in dem auch Microsofts neues Betriebssystem erscheint. Diesen Tweet hat leaf_hobby zwar mittlerweile gelöscht, doch die Nachrichtenseite Videocardz konnte den Inhalt sichern. Demnach stand Folgendes in dem Tweet:

MTL-S has additional 5.0 x4 from CPU(for M.2?)

5.0 x16

5.0 x4

4.0 x4

From CPU Direct

No AVX512

Z890 has additional 4.0 x4 from chipset, x24 Gen4 lanes total

Wi-Fi 7 debut

It says support windows 12 on OS list(?)

Now only 6P+8E and 6P+16E, 8P under dev?

That’s everything I know