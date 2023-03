4er-Pack Smart-Home-Steckdosen zum Angebotspreis für 17,50 Euro

Bei Amazon erhalten Sie aktuell ein 4er-Pack an Smart-Home-Steckdosen der Marke Porik zum absoluten Spitzenpreis von nur 17,50 Euro.

Das Bundle kostet normalerweise 39,99 Euro, allerdings ist das Pack aktuell bei Amazon mit einem Streichpreis von 34,99 Euro versehen. Bis zum 5. März 2023 gibt es zusätzlich einen 50-Prozent-Coupon, den Sie auf Smart-Home-Steckdosen anwenden können und zahlen so nur 17,50 Euro. Dadurch zahlen Sie gewissermaßen nur rund 4,38 Euro pro Steckdosenleiste – ein unschlagbares Angebot.

4 smarte Steckdosen für 17,50 Euro statt 39,99 Euro bei Amazon

4er-Pack Smart-Home-Steckdosen zum Hammerpreis

Porik Smart-Home-Steckdosen 4er-Pack Funktioniert mit Alexa, Google Home und mehr. Sprachsteuerung,16 A, 3680 W, 4er pack. Für 17,50 statt 39,99 Euro bei Amazon

Die Smart-Home-Steckdosen sind mit den smarten Assistenten wie Alexa oder Google Home verwend und steuerbar – so lassen sich Geräte dann per Sprachsteuerung an und abschalten. Weiterhin lassen sich mit den Steckdosen auch Zeitpläne, Routinen sowie Countdowns einstellen.

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren “Schnäppchen & Deals”-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!