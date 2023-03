How-To

Gaming unter Linux: Eine echte Alternative zum Spielen unter Windows

Spieler, die auf Linux umsteigen wollen, stehen vor einer Vielzahl an Fragen. Welche Distributionen eignen sich am besten als Ausgangsbasis für Gaming? Was genau ist Wine? Was genau macht Proton? Lässt sich Steam genauso nutzen wie unter Windows? Diese Anleitung adressiert Linux-Einsteiger und Windows-Umsteiger und liefert passende Antworten.