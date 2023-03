Windows 11 Update verfügbar: Diese 5 neuen Funktionen sollten Sie als Erstes ausprobieren

Windows 11 erhält ab sofort das nächste Funktionsupdate, womit dem Betriebssystem diverse neue Funktionen hinzugefügt werden. Das von Microsoft als “Moment 2” bezeichnete Update ist über Windows Update unter dem eher unspektakulären Namen “2023-02 Kumulatives Update für Windows 11 Version 22H2 für x64-basierte Systeme (KB5022913)” erhältlich.

Das Moment 1 Update für Windows 11 ist über Windows Update jetzt erhältlich

Nach der nicht sehr zeitaufwendigen Installation erhält Windows 11 keine neue Versionsnummer, sondern nur die Build-Nummer ändert sich. Nach dem Aufruf von “winver” meldet sich Windows 11 mit “Version 22H2 (Build 22621.1344).

Zu den wichtigsten Neuerungen von “Moment 1” gehört die Integration von “Bing AI Chat” in Windows 11. Dem “Snipping Tool” wird eine Bildschirmaufzeichnungsfunktion hinzugefügt, die Notepad-App erhält Tabs. Aber das ist noch nicht alles. Wir stellen hier die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen vor.

1) Bing KI Chat landet in Windows 11

ChatGPT von OpenAI eine hat ein hohes Interesse an KI-Chat-gestützen Suchdiensten ausgelöst. Auf diesen Trend reagierte Microsoft mit einer hohen Investition in OpenAI und kündigte dann im Februar 2023 die Integration eines KI-Chats in Bing und Edge an. Mit dem Februar-Update für Windows 11 landet “Bing KI-Chat” jetzt auch in Windows 11 und konkreter in dem Sucheingabefeld in der Taskleiste.

Gleich vorweg: Um den Bing KI-Chat nutzen zu dürfen, müssen Sie sich zunächst hier bei Microsoft auf eine Warteliste setzen. Erst wenn die neue KI-Funktion der Bing-Suche bei Ihnen freigeschaltet wurde, können Sie diese auch über das Sucheingabefeld in der Windows-11-Taskleiste nutzen. Bei uns dauerte es knapp 3 Tage, ehe wir nach dem Eintragen in der Warteliste Bing KI-Chat nutzen konnten. Das Moment-1-Update für Windows 11 erlaubt also keinen direkten Zugriff auf den “Bing KI Chat” oder eine Umgehung der aktuell existierenden Warteliste.

Mit dem Windows 11 Moment 1 Update wird der Bing KI Chat integriert

Wenn bei Ihnen der “Bing KI Chat” verfügbar ist, können Sie in der Taskleiste einfach Sätze formulieren, die dann vom Chat-Bot beantwortet werden. Man merkt aber, dass Microsoft diese Funktion “schnell, schnell” in Windows 11 integriert hat, denn der KI-Chat beantwortet die Frage – derzeit zumindest noch – nicht direkt im ausklappenden Fenster der Windows-11-Suche, sondern es öffnet sich ein Browser-Fenster. Und dabei wird die Standard-Browser-Einstellung ignoriert, zumindest bei uns öffnete sich nämlich immer der Edge-Browser, obwohl auf unserem System eigentlich der Chrome-Browser der Standard-Browser ist.

Das sieht dann etwa so aus:

Der Bing KI Chat kann auch Witze erzählen, die manchmal wirklich gut sind.

2) Snipping-Tool erstellt jetzt auch Bildschirmaufzeichnungen

Sobald das Februar-2023-Update auf dem Windows-11-Rechner installiert ist, erhalten Sie im Microsoft Store eine neue Version des “Snipping Tools”. In dieser neuen Version wird die Möglichkeit hinzugefügt, Videos vom Bildschirmgeschehen aufzuzeichnen. Diese Videos können dann im MP4-Format auf dem Rechner aufgezeichnet werden.

Das Snipping Tool erhält eine Screenrecording-Funktion

Ein Screenrecording-Tool in Windows 11 ist keine echte Neuheit. Mit Clipchamp hatte Microsoft in Windows 11 bereits mit einem früheren Update eine solche Funktion integriert. Das “Snipping Tool” bietet allerdings einen schnelleren Zugang zu dieser Funktion, aber auch weniger Funktionen. Sie können nämlich nur einen Bildschirmausschnitt mit der Maus auswählen, dann auf den “Aufzeichnen”-Button klicken. Mehr Funktionen gibt es nicht. Um schnell mal ein Video vom Bildschirm aufzunehmen, ist das aber sicherlich eine nützliche neue Funktion.

3) Windows 11 hilft beim Energiesparen

Windows 11 erhält jetzt eine neue Funktion “Energieempfehlungen” (unter Einstellungen > Leistung > Energieempfehlungen), die dazu beitragen soll, Ihre Stromrechnung zu senken. In dem Bereich gibt es diverse Empfehlungen, die dabei helfen sollen, den Stromverbrauch des genutzten Geräts zu senken.

Foundry

Die Empfehlungen reichen von der Deaktivierung des Bildschirmschoners (schalten Sie stattdessen lieber den Bildschirm aus!) über die Verwaltung von Bildschirmhelligkeit und -farbe bis hin zum schnellen Einschalten des Geräts, wenn es nicht benutzt wird. Mit einem Klick können die entsprechenden Empfehlungen aktiviert werden und Windows 11 lobt den Nutzer, wenn er durch einfache Maßnahmen seinen CO2-Fußabdruck bei der PC-Nutzung senkt.

4) Notepad erhält Tabs

Mit dem Februar-2023-Update erhält nach dem File-Explorer die nächste Standard-Windows-App die Tab-Funktionalität. Dieses Mal ist Notepad dran. Einen ersten Ausblick auf Notepad mit Tabs hatte Microsoft bereits vor einiger Zeit in den Windows-Insider-Vorabversionen gegeben. Jetzt erhalten alle Windows-11-Nutzer die aktualisiert Notepad-Anwendung.

Windows 11: Die Notepad Anwendung unterstützt jetzt Tabs

Wir könnten jetzt kritisieren, dass Microsoft der beliebten Notepad-Anwendung nicht mehr Neuerungen spendiert. Aber zumindest sind Tabs eine sinnvolle Ergänzung für Notepad-Vielnutzer (wie wir es sind).

5) Remotehilfe kehrt in Windows 11 zurück

Wenn Sie einem Freund oder Familienmitglied schnell und aus der Ferne bei der PC-Nutzung helfen möchten, dann sollten Sie sich die “Remotehilfe” (in der englischen Windows-11-Version “Quick Assist” genannt) genauer anschauen. Diese App wird nun standardmäßig in Windows 11 mitgeliefert und ist damit auch direkt verfügbar.

Verbessert in Windows 11: Die Remotehilfe

Die Anwendung “Remotehilfe” ist also nicht neu: Es gibt sie schon seit Jahren zum Installieren. Das Prinzip ist denkbar einfach. Wenn Sie der PC-Profi sind, können Sie Ihren Freund oder Verwandten bitten, Ihnen die Kontrolle über seinen PC zu überlassen, indem Sie ihm einen Code geben, um den Zugriff zu bestätigen. Umgekehrt können Sie einem Freund oder Verwandten die Kontrolle über Ihren PC überlassen, damit dieser ein Problem aus der Ferne diagnostizieren kann. Natürlich müssen Sie dafür sorgen, dass sich beide Seiten gegenseitig vertrauen.

Solange die Verbindung aktiv ist, kann ein Teilnehmer den PC des anderen “steuern”. Neu ist, dass die beiden Parteien entweder ihren Bildschirm gemeinsam nutzen oder die vollständige Kontrolle abgeben können. Außerdem gibt es einen neuen “Laserpointer”, mit dem ein Benutzer ein Bedienelement oder eine Schaltfläche markieren kann, auf die der andere zugreifen kann.

6) Weitere Neuerungen und Verbesserungen in Windows 11

Das Februar-2023-Update bringt in Windows 11 diverse weitere Neuerungen und Verbesserungen mit. Dazu gehören etwa: