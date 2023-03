Amazon kündigt angeblich Ihr Konto – das steckt dahinter

Amazon-Kunden stehen wieder im Fokus von Angreifern, wie die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt. Demnach verschicken die Cybergangster Mails, die vorgeben, von Amazon.de zu stammen. den Mails wird behauptet, dass “eine nicht autorisierte Partei möglicherweise” auf das Konto des Nutzers zugegriffen habe. Deshalb habe Amazon das Konto deaktiviert, die angeblich von den Hackern vorgenommenen Änderungen am Amazon-Konto rückgängig gemacht und ausstehende Bestellungen storniert.

Der Kunde soll nun binnen 24 Stunden seine Konto-Daten validieren. Tut er/sie das nicht, dann kündigt Amazon angeblich das Benutzer-Konto.

Eine solche Nachricht dürfte bei jedem Amazon-Kunden Bestürzung auslösen. Umso wichtiger ist es, dass Sie wissen, woran Sie erkennen, dass diese Mail gefälscht ist und Sie auf eine Phishing-Seite locken soll, auf der die Hacker Ihre Kontodaten für Amazon stehlen wollen. Hierfür befindet sich nämlich ein Button in der Mail mit der Aufschrift “Jetzt aktualisieren”. Diesen Button dürfen Sie nicht anklicken und vor allem keinesfalls auf der sich daraufhin öffnenden Seite Ihre Amazon-Konto-Daten eingeben.

So erkennen Sie sofort die Fälschung

Die unpersönliche Anrede “Hallo” ist bereits das erste Indiz dafür, dass mit dieser Mail etwas faul ist. Offensichtlich kennen die Versender nicht die Namen der Adressaten, weil sie deren Mailadressen irgendwo im Internet erbeutet haben, aber glücklicherweise ohne konkrete weitere Daten dazu.

Außerdem sollten Sie die tatsächlich Absenderadresse sehen, wenn Sie den Mauszeiger über die in Ihrem Mailprogramm angezeigte Absenderangabe führen. Obendrein ist die Mail in einem so holprigem Deutsch verfasst, wie es bei Amazon nie der Fall ist.

Die einzige richtige Reaktion: Löschen Sie diese Mail sofort.

Amazon rät: So schützen Sie sich vor Phishingangriffen

Prime Lite: Amazon testet günstigeres Prime-Abonnement