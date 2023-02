Windows 11 22H2: Großes “Moment 2“-Update erscheint in wenigen Wochen

Der Windows-Entwickler Microsoft soll sich mehreren Insidern zufolge aktuell auf die Veröffentlichung eines großen Updates für Windows 11 vorbereiten. Das intern “Moment 2“ getaufte Windows-11-Update werde demnach gerade für die Update-Kanäle vorbereitet und soll viele Neuerungen bieten. Das Ausrollen werde wohl noch im März beginnen, spätestens im April würden dann alle Nutzer von Windows 11 das Update erhalten.

Viele praktische Neuerungen geplant

Schon das erste “Moment“-Update für Windows 22H2 sorgte für Neuerungen wie Tabs im Dateimanager oder vorgeschlagene Aktionen in Edge und anderen Anwendungen. Auch das kommende “Moment 2“-Update werde für alle Nutzertypen spannende Neuerungen enthalten. Ein Beispiel hierfür sei die für Tablets optimierte Taskleiste, die ihre Abmessungen entsprechend der verwendeten Bildschirmgröße anpasst.

Stromspar-Tipps und Suche im Task-Manager

Ebenfalls neu ist die Unterstützung der Suchleiste im Task-Manager. Damit lassen sich beliebige Apps aufspüren, ohne hierfür lange durch die gesamte Liste aktiver Apps scrollen zu müssen. In den Einstellungen finden sich künftig Stromspar-Tipps, mit denen Notebooks und Tablets länger durchhalten sollen. Das Notepad erhält zudem eine praktische Tab-Funktion und Widgets können künftig auch im Vollbildmodus ausgeführt werden. Dazu kommen Widgets von Drittherstellern wie beispielsweise Facebook. Auch die Steuerung mit Sprachbefehlen soll verbessert werden. Im Snipping Tools lassen sich darüber hinaus Videos vom eigenen Bildschirm erstellen. In den Schnelleinstellungen finden sich praktische Studioeffekte. Nicht enthalten ist die von Nutzern geforderte Sekundenanzeige in der Systemuhr. Diesem Wunsch wird Microsoft wohl erst im Rahmen eines normalen Systemupdates im April oder Mai nachkommen.