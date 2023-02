PS5 kaufen: Amazon bietet Playstation 5 wieder mit kurzer Lieferzeit an

Was lange undenkbar schien, ist endlich möglich: Bei Amazon zum regulären Preis eine PS5 kaufen, mit kurzer Lieferzeit und ohne auf ein kurzes Verkaufsfenster warten zu müssen. Wer eine Playstation 5 bestellen möchte, bekommt beim Versandriesen ein Bundle aus PS5 Disc Edition und dem neuesten Teil der erfolgreichen Kratos-Reihe, God of War Ragnarök. Das Playstation-5-Paket wird zum regulären Preis angeboten und Besteller können nach nur wenigen Tagen Wartezeit in das neueste Abenteuer von Kratos und Atreus eintauchen.

Auch wer den Profi-Controller Dualsense Edge für Playstation 5 bestellen möchte, bekommt diesen ab Lager geliefert. Der brandneue PS5-Controller bietet zahlreiche innovative Funktionen, wie zum Beispiel austauschbare Rücktasten oder verschiedene Aufsätze für die Analogsticks.

Jetzt bei Amazon mit kurzer Lieferzeit PS5 kaufen

Bei Amazon können Kunden jetzt endlich ganz in Ruhe die begehrte PS5 kaufen und kurzfristig geliefert bekommen. Die Zeiten seltener PS5-Drops mit kurzen Verkaufsfenstern sind dank verbesserter Verfügbarkeit zum Glück vorbei. Das Angebot umfasst die vollwertige PS5 Disc Edition mit Blu-ray-Laufwerk sowie das beliebte Spiel God of War Ragnarök zum regulären Preis von 619 Euro.

Playstation-5-Bundle bei Amazon

PS5 Disc Edition + God of War Ragnarök (Voucher-Code) für 619 Euro

Aktuell wird als Lieferdatum der 3. März angegeben. Natürlich wissen wir nicht, wie groß das Kontingent an PS5-Konsolen ist, die Amazon am Lager hat. Doch insgesamt ist die Verfügbarkeit der Playstation 5 deutlich besser als etwa noch im letzten Weihnachtsgeschäft.

Profi-Controller Dualsense Edge für PS5 jetzt erhältlich

Das Pendant zum Xbox Elite, der Dualsense Edge, ist jetzt bei Amazon erhältlich. Der Profi-Controller für die Playstation 5 hat ein ähnliches Design wie der reguläre Dualsense-Controller, ist jedoch mit einem Gewicht von 326 Gramm (ohne Paddles) deutlich schwerer. Funktional ermöglicht der Controller neben den Features des regulären Controllers auch weitere Extras, wie nach oben gewölbte Analog-Sticks und zwei Paddles auf der Rückseite des Controllers anzubringen.

Außerdem lassen sich die Schultertasten mit kleinen Schiebereglern anpassen und Software-Profile können eingestellt werden. Nachteil des Dualsense Edge ist, dass er eine etwas geringere Akkulaufzeit als die herkömmliche Version des Dualsense. Wer den Dualsense Edge für PS5 kaufen möchte, bekommt ihn zum regulären Preis von 239,99 Euro bei Amazon ab Lager lieferbar. Damit kostet der Profi-Controller rund das Vierfache des Standard-Dualsense. Die meisten PS5-Besitzer werden daher sicherlich auf den Dualsense Edge verzichten. Der eine oder andere Hardcore-Spieler, der kompetitiv online zockt,

dürfte sich die Features des Dualsense Edge trotz des hohen Preises aber zu eigen machen wollen.

Dualsense Edge bei Amazon ab Lager lieferbar

Dualsense Edge PS5-Controller für 239,99 Euro

Mehr Deals bei Amazon als PS5 und Dualsense Edge

Wer sich neben dem kurzfristig lieferbaren PS5-Bundle und dem Dualsense Edge für Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.