Alte SSD oder Festplatte im externen Gehäuse weiter nutzen

Wenn die Festplatte oder SSD trotz aller Aufräumarten mit Tools wie AVG TuneUp 2023 (hier zum Sonderpreis von 10 Euro für 10 PCs kaufen) aus allen Nähten platzt, ist es Zeit für ein SSD-Upgrade. Gleich, ob Sie eine SSD oder Festplatte austauschen wollen, nutzen Sie die regelmäßigen Angebote bei Amazon & Co. und lesen Sie unsere Deal-Empfehlungen.

Den ausrangierten Datenträger brauchen Sie nicht gleich durchbohren oder in Salzsäure auflösen, wie es manche Experten aus Datenschutzgründen empfehlen. In einem externen Gehäuse leistet Ihre alte NVMe, SSD oder Festplatte weiterhin gute Dienste, etwa für Datensicherungen. Gute Gehäuse mit einem schnellen USB-3.0-Anschluss gibt es schon für weniger als 20 Euro.

Von Festplatte auf SSD: So zieht Windows ohne Neu-Installation um

Gehäuse für SSDs und Festplatten im 2,5-Zoll-Format

Vor allem in Notebooks arbeiten oft noch SSDs mit 128 beziehungsweise 256 GB Speicherkapazität. Hier ist ein Austausch ebenso leicht durchzuführen wie bei Desktop-PCs. Für die alte SSD bietet sich zwei Gehäusearten an: Entweder festverschraubt oder mit einer Verriegelung. Die zweite Option bietet sich an, falls Sie mehrere SSD haben und sie abwechselnd an den PC anschließen möchten.

Hier unsere Gehäuseempfehlungen für SSDs und HDDs (2,5 Zoll):

UGREEN Festplattengehäuse 2,5 Zoll USB C 3.2 Gen 2 für 19,99 Euro

Inateck USB 3.2 Gen 2 Festplattengehäuse für 2,5 Zoll SSD und HDD für 17,99 Euro

SABRENT SSD/HDD 2,5 Zoll Festplattengehäuse 3.2 Gen 1 für 10,99 Euro

Ein Sonderfall sind Adapter, die einfach an die SSD und per USB-Kabel an den PC oder das Notebook angesteckt werden. Modelle wie der JSAUX USB 3.0 auf SATA Adapter kosten um die 12 Euro.

Gehäuse für Festplatten (2,5 und 3,5 Zoll)

Was für SSDs gilt, gilt auch für herkömmliche Festplatten. Der Austausch ist mit ein wenig Geschick schnell erledigt. Für mehr Geschwindigkeit sollten Sie eine SSD statt einer Festplatte verwenden, sofern Sie in Bezug auf den Speicherplatz hinkommen.

In Desktop-PCs sind in der Regel Platten im 3,5-Zoll-Formfaktor verbaut, in Notebooks hingegen 2,5-Zoll-Modelle. Praktisch sind Gehäuse zum Einstecken beziehungsweise Einlegen der Datenträger ­- idealerweise für beide Größen.

Amazon

Hier unsere Gehäuseempfehlungen für HDDs (2,5 und 3,5 Zoll):

SABRENT EC-DFLT SSD/HDD 2,5/3,5 Zoll Docking Station für 37,16 Euro

SABRENT EC-UBLB SSD/HDD 2,5/3,5 Zoll Docking Station für 36,90 Euro

RSHTECH USB 3.0 SATA Gehäuse SSD & HDD für 27,99 Euro

Praktisch ist die RSHTECH Dualschacht Festplatten Docking Station USB 3.0 für 39,99 Euro. Sie können damit vorhandene Festplatten klonen, ohne eine Verbindung zum PC herstellen zu müssen. So ziehen Sie Ihre Daten und das Betriebssystem ganz bequem um. Zusätzlich kann die Docking-Station auch als externer Speicher verwendet werden. In die zwei Einschübe passen SSDs und Festplatten im 2,5- und 3,5-Zoll-Formfaktor.

Gehäuse für M.2-SSDs

Viele moderne Desktop-PCs und Notebooks besitzen auf dem Mainboard ein oder zwei M.2-Steckplätze für NVMe SSDs. Sie bieten maximale Geschwindigkeit und sind um bis zu 900 Prozent schneller als SSDs im 2,5-Zoll-Formfaktor. Doch oft kommen PCs und Notebook mit einem vergleichsweise kleinen NVMe-Speicher.

Das liegt meist daran, dass die Preise vor zwei, drei Jahren noch recht hoch und die Kapazitäten gering waren. Heute gibt es empfehlenswerte NVMe-SSDs wie die Samsung 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) mit 1 TB Speicher für knapp 110 Euro und die WD BLACK-SN770 mit 2 TB Speicher für 140 Euro.

Amazon

Wenn Sie nun etwa von einer NVMe aufrüsten, sollten Sie gleich ein externen Gehäuse mitbestellen. Oft brauchen Sie noch nicht mal Werkzeug: Einfach Verriegelung am Gehäuse lösen, NVMe einstecken und Gehäuse wieder verriegeln. Für den Anschluss am PC liegt meist ein USB-Kabel bei. Eventuell brauchen Sie noch einen Adapter für USB-C für wenige Euro.

Hier unsere Gehäuseempfehlungen für M2. NVMe SSDs:

UGREEN NVMe M.2 Gehäuse USB 3.2 für 26,99 Euro

Inateck NVMe M.2 Festplattengehäuse für 23,98 Euro

ASUS ROG Strix Arion M.2 NVMe-SSD-Gehäuse für 58,79 Euro

Tipp: Wollen Sie eine externe NVMe-SSD auch unterwegs sorgenfrei einsetzen, dann sollten Sie auf ein stoßsicheres Gehäuse achten. Praktisch ist eine Gummiummantelung.