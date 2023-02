Citroën 2CV: Kultige Ente jetzt von Playmobil – mit diesen originellen Details

Nach VW Käfer und VW T1 Camper, Porsche 911 Carrera RS 2.7 und dem Aston Martin DB5 von James Bond bringt Playmobil jetzt einen weiteren automobilen Klassiker als Modell: Die Citroën 2CV.

Die 2CV gehört zu den Nachkriegs-Klassikern, die bis weit in die 1990er das Straßenbild nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland prägten. Mit einfachster Technik, niedrigen Unterhaltskosten, einer geradezu unglaublichen Kurvenlage sowie pfiffigen Ausstattungsmerkmalen wie dem unverwechselbaren Verdeck/Faltdach (der VW Käfer hatte sein Faltdach bereits in den 1960er-Jahren verloren) eroberte die “Ente” die Herzen vieler Auto-Liebhaber. Sie hat in Frankreich vermutlich einen ähnlichen Status wie in Deutschland der VW Käfer. Über die Crash-Sicherheit der “Ente” legen wir aber besser den Mantel des Schweigens …

Das bietet das Playmobil-Auto

Die Playmobil-Ente besitzt eine Heckklappe zum Öffnen, die charakteristischen Frontscheinwerfer und ein abnehmbares Verdeck. Die Scheinwerfer können in durchsichtig und gelb eingesetzt werden, der beiliegende Etikettenbogen mit vier verschiedenen KFZ- und Länderkennzeichen ermöglicht internationale Kennzeichen.

Lieferumfang

Dem eigentlichen Auto liegen bei: Eine Auswahl an Stickern, zwei Fahrgäste, ein Polizist, der an die Kultfilme des französischen Schauspielers Louis de Funès erinnern soll, Tiere und viele weitere liebevolle Details. Die genaue Zubehörliste sieht folgendermaßen aus: 1 Mann, 1 Frau, 1 französischer Polizist, Tiere: 1 Schwein, 2 Gänse, Zubehör: 1 Citroën 2CV, 2 Milchkannen, 1 Tasche, 1 Hut, 1 Polizeikappe, 2 Sticker-Bögen und 1 Paar Front-Scheinwerfer.

Die 2CV von Playmobil wiegt 302 Gramm und ist 28,4 cm lang. Playmobil nennt ein Mindestalter von 5 Jahren, aber vermutlich dürften ohnehin eher ältere Fans das Modell kaufen. Playmobil verlang 49,99 Euro für “PLAYMOBIL 70640 Citroën 2CV”.

