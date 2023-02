Vor Release von Ryzen 9 7950X3D: AMD Ryzen 7 5800X3D zum Spottpreis erhältlich

Am 28. Februar ist der Release der Gaming-CPUs mit X3D-Cache der nächsten Generation, dem 16-Kerner AMD Ryzen 9 7950X3D sowie dem 12-Kerner Ryzen 9 7900X3D. Während der Preis für den neuen Top-Prozessor für Gamer bei 800 Euro liegen soll, können Sie den Gaming-Prozessor der letzten Generation, der Ryzen 7 5800X3D, inzwischen deutlich günstiger kaufen, als noch vor einigen Wochen.

Wer also auf das Preis-Leistungs-Verhältnis mehr Wert legt als auf maximale Performance, der sollte sich dieses Amazon-Angebot ansehen:

Gaming-CPU Ryzen 7 5800X3D bei Amazon im Preisrutsch

AMD Ryzen 7 5800X3D Gaming-CPU für 314,90 Euro (statt 353,88 Euro)

Welche Generation kaufen?

Es liegt auf der Hand, dass die Gaming-CPU der neuen Generation dem Vorgänger in allen Belangen überlegen ist. So bietet der 16-Kern-Prozessor Ryzen 9 7950X3D eine Taktfrequenz von 4,2 GHz gegenüber 3,4 GHz beim 8-Kerner Ryzen 7 5800X3D. Auch beim Turbotakt liegt der neue Top-Prozessor für Gamer mit 5,7 GHz gegenüber den 4,5 GHz des 5800X3D klar vorne.

Allerdings handelt es sich dabei um Maximalwerte, ein älterer PC kann sich hierbei als Flaschenhals erweisen. Wer also keinen Highend-PC besitzt und auch nicht die Absicht hat, sich eine solche Powermaschine anzuschaffen, ist mit dem Ryzen 7 5800X3D sicher besser bedient. Denn mit einem Preis von nur noch 314,90 Euro, lässt sich bei Amazon die Gaming-CPU jetzt 40 Euro günstiger kaufen als zuletzt. Zum Vergleich: Der neue Ryzen 9 7950X3D soll beim Release am 28. Februar ungefähr 800 Euro kosten. Der 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 7900X3D, der am selben Tag erscheint, soll rund 100 Euro günstiger sein.

Facts: AMD Ryzen 7 5800X3D

Kerne: 8

Threads: 16

Basistakt: 3,4 GHz

Turbotakt: 4,5 GHz

Sockel: AMD AM4

Architektur: Zen 3

L2-Cache: 4 MB

L3-Cache: 96 MB (1x 32 MB + 64 MB 3D V-Cache)

Herstellergarantie: 3 Jahre

Vielversprechende Leistungsdaten kurz vor Release des Ryzen 9 7950X3D

Kurz vor Release von AMDs neuen X3D-Prozessoren Ryzen 9 7950X3D und Ryzen 9 7900X3D sind angebliche Leistungswerte der neuen Top-Gaming-CPU aufgetaucht. Die geleakten Benchmarks zeigen, dass dieser Prozessor in einigen Spielen eine deutlich höhere Leistung als seine Konkurrenz von Intel und sogar aus dem eigenen Haus von AMD bietet.

Die neuen Benchmark-Spekulationen stammen vom Twitter-Leaker @chi11eddog. Angeblich hat er den neuen Ryzen 9 7950X3D mit einem Ryzen 9 7950X und einem Intel Core i9-13900K verglichen. In fünf verschiedenen Spielen wurden die drei Prozessoren miteinander verglichen, allerdings sind viele Details zu den Testbedingungen noch unklar. Es ist jedoch bekannt, dass die Spiele mit hohen Grafikeinstellungen durchgeführt wurden. Es ist auch zu beachten, dass eine Geforce RTX 3090 für die Tests verwendet wurde, was auf einen möglichen GPU-Flaschenhals hinweisen könnte.

Laut den veröffentlichten Werten würde der Nachfolger des Ryzen 7 5800X3D vor allem in Assassins Creed Valhalla und Far Cry 5 eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Modell ohne X3D-Cache bieten, mit einem Vorteil von über 30 Prozent. Im Vergleich zum Intel Core i9-13900K soll der Unterschied in diesen Spielen bei 35 beziehungsweise 12 Prozent liegen.

Jedoch ist der allgemeine Leistungsvorsprung der Prozessoren offenbar nicht so drastisch, da der Unterschied in den übrigen Spielen kleiner ist. Insbesondere in Metro Exodus und Star Control sind die drei Modelle nahezu gleich schnell, und teilweise liegt der Core i9-13900K sogar minimal vorne. Es ist wichtig zu beachten, dass die Ergebnisse nur einen kleinen Teil der Spiele in einer kaum bekannten Testumgebung abbilden und nicht überbewertet werden sollten.

Mehr Spar-Deals bei Amazon

Wer sich neben dem Spar-Preis für den Ryzen 7 5800X3D im Vorfeld des Releases der neuen Gaming-CPUs für noch mehr Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.