Erste scharfe Cell-Broadcast-Warnung in Deutschland verschickt – das war der Grund

Am Samstag, den 25. Februar 2023, wurde in Deutschland die erste “scharfe” Warnung über Cell Broadcast verschickt. Das meldet Vodafone.

Die Behörden in der Hansestadt Lübeck warnten demnach am Samstag die Bevölkerung um 8:42 Uhr vor einer akuten Gefahr durch Hochwasser. Ergänzend zu den herkömmlichen Warnsystemen wurden dabei Warn-Nachrichten via Cell Broadcast an die Smartphones aller Menschen ausgesendet, die sich zu diesem Zeitpunkt in Lübeck aufhielten.

Die Warnung erfolgte über das Vodafone-Netz in deutscher und englischer Sprache. Zum Sendezeitpunkt lieferten alle im Vodafone-Netz aktiven Mobilfunk-Stationen das Warnsignal an die empfangsbereiten Endgeräte verlässlich aus – über alle Netz-Elemente für GSM, LTE und 5G.

So lautete die erste Warn-Nachricht in Lübeck

Sa. 25.02.2023 – 08:42 Uhr – Achtung! Amtliche Warnmeldung – für Hansestadt Lübeck – Gefahr durch Hochwasser – Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. |- Weitere Hinweise auf https://warnung.bund.de/meldungen – Herausgegeben von: Leitstelle Lübeck|

Cell Broadcast als Warninstrument steht in Deutschland erst seit dem 23. Februar 2023 zur Verfügung. In dieser Meldung erfahren Sie alles zur Freischaltung der Cell-Broadcastwarnungen: Ab heute erhalten Sie Katastrophen-Warnungen aufs Handy – das müssen Sie wissen.

Cell Broadcast: Das sind die Voraussetzungen

Handy ist eingeschaltet

Ihr Handy muss Cell Broadcast unterstützen

Cell Broadcast funktioniert ab Android 11 und ab dem iPhone 6s.

Den langen Leidensweg bis zur Einführung von Cell Broadcast – eine Technik, die viele Behörden und Provider in Deutschland als Warnmittel lange Zeit nicht für erforderlich hielten – lesen Sie in diesen Meldungen nach:

Deutschland bekommt neue Warnsirenen für Katastrophenwarnungen

Heute: Alle Sirenen heulen, TV unterbricht Programm, Nina alarmiert

Warntag gescheitert: Chef des Katastrophenschutzes muss gehen