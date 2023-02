Chromium-basierte Browser: Wichtige Sicherheits-Updates für Chrome, Brave, Vivaldi und Edge

Am 22. Februar hat Google ein erstes Sicherheits-Update für Chrome 110 herausgegeben, mit dem die Entwickler mehrere Sicherheitslücken geschlossen haben. Darunter ist auch eine, die Google als kritisch einstuft. Mittlerweile haben Brave, Vivaldi und Microsoft (Edge) ebenfalls Updates veröffentlicht, um die Lücken zu schließen. Opera braucht mal wieder länger.

Vivaldi hat seinen Browser einen Tag nach Google aktualisiert. Vivaldi 5.7.2921.60 enthält Chromium 110.0.5481.181. Wenige Stunden später hat auch Brave ein Update veröffentlicht. In Brave 1.48.171 werkelt Chromium 110.0.5481.177. Beide Browser sind damit wieder auf dem aktuellen Stand.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Microsoft hat am 24. Februar zunächst ein Update auf Edge 110.0.1587.56 bereitgestellt, in dem allerdings, anders als in den Release Notes angegeben, noch die Chromium-Version 110.0.5481.104 steckt. Erst tags darauf ist mit Edge 110.0.1587.57 eine Browser-Ausgabe auf Basis der abgesicherten Chromium-Version 110.0.5481.177/178 erschienen.

Opera ist noch nicht soweit, hat mit Opera 96.0.4693.20 am 22. Februar gerade erst auf Chromium 110 gewechselt. Darin steckt jedoch noch Chromium 110.0.5481.100 und damit eine Reihe unbehandelter Sicherheitslücken.

Am 1. März will Google Chrome 111 an die ersten Nutzer ausliefern, eine Woche darauf an alle.

Wichtig für alle, deren Rechner noch mit Windows 7 oder 8.1 laufen: Nach der Umstellung auf Chromium 110 laufen Chromium-basierte Browser nicht mehr auf diesen Systemen. Ältere Browser-Versionen funktionieren zwar weiter, erhalten jedoch keine Updates mehr. Nur Firefox und seine Ableger (wie der Tor Browser) unterstützen vorerst weiterhin Windows 7 und 8.1.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: