Netflix senkt Preise in über 30 Staaten – und Deutschland?

Netflix senkt überraschend die Abonnement-Preise in weit über 30 Staaten. Das berichtet das Wall Street Journal (Artikel hinter Paywall). Allerdings handelt es sich dabei überwiegend um Länder aus Afrika, Südamerika oder Asien. Beispiele sind Ägypten, Jemen, Libyen, Jordanien, Malaysia, der Iran oder Kenia, aber auch Venezuela oder Nicaragua. Immerhin: Die europäischen Staaten Kroatien, Slowenien und Bulgarien werden ebenfalls genannt. Hier finden Sie die vollständige Liste der Staaten, in denen Netflix die Preise senkt.

Teilweise sinken die Abo-Preise um rund 50 Prozent. Insgesamt scheint die Spanne der Preissenkungen von 20 bis knapp 60 Prozent zu reichen, mehr als zehn Millionen Abonnenten dürften nach Schätzungen davon profitieren. Offiziell mitgeteilt hat der Streamingdienst seine Preissenkung zwar nicht, aber in Malaysia hatte Netflix die Preissenkung immerhin via Twitter bekannt gemacht:

Kali ni, dropping down is good news ✅ Starting today, our Basic Plan in Malaysia is now RM28 per month for both new and existing members. pic.twitter.com/lcqMpHDJW1 — Netflix Malaysia (@NetflixMY) February 21, 2023

Das ist der Grund

Der Grund für die überraschende Preissenkung: Netflix fürchtet, dass Abonnenten zur Konkurrenz wechseln; oder wie es ein Netflixsprecher gegenüber dem Wall Street Journal formulierte: “Wir wissen, dass die Mitglieder noch nie so viel Auswahl hatten, wenn es um Unterhaltung geht”. Denn der Streamingmarkt ist hart umkämpft und gerade in den Ländern, in denen Netflix jetzt die Preise senkt, will das Unternehmen offensichtlich Marktanteile hinzugewinnen. Die Preissenkung kommt umso überraschender, weil die Netflix-Konkurrenten wie Paramount+ oder Disney+ zuletzt die Preise eher erhöht haben.

Lage in Deutschland

Für Deutschland beziehungsweise Mitteleuropa hat Netflix keine Preissenkung angekündigt. Hier scheint Netflix eher auf sein Basis-Abonnement mit Werbung zu setzen, um preisbewusste Streaming-Fans zu erreichen. Wie das Branchenportal “broadbandtvnews” berichtet, erfolgen die Preissenkungen ausschließlich in Ländern, in denen Netflix kein Basis-Abonnement mit Werbung anbietet. Mehr zu diesem Basis-Abo mit Werbung, das in Deutschland 4,99 Euro pro Monat kostet, lesen Sie in der Meldung Netflix startet neues 4,99-Euro-Abo: Alles, was Sie wissen müssen.

Doch das Portal iFun berichtet, dass zumindest ein Netflix-Abonnent in Deutschland eine Mail von Netflix erhalten habe, in der von einer Reduzierung des Abo-Preises auf 9,99 Euro die Rede sei. Der betreffende Abonnent habe ein hochpreisiges Premium-Abo für bisher 17,99 Euro. Der neue reduzierte Preis solle laut der Mail seit dem 14.2.2023 gelten. Demnach müssten die ersten Kunden die Preissenkung bereits erhalten haben. Doch bisher gibt es außer dieser einzigen Mail keinen Hinweis darauf, dass Netflix auch in Deutschland die Preise senken könnte.

In letzter Zeit hat Netflix vor allem seinen Kampf gegen des Konto-Sharing verschärft. Dadurch will Netflix neue Kunden gewinnen, beziehungsweise neue Einnahmen erzielen. Mehr dazu lesen Sie hier: Netflix Account-Sharing – das bieten die neuen Konten für Zusatzmitglieder.