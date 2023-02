Hogwarts Legacy: Dieses Haus wählen die meisten Spieler

Seit fast zwei Wochen können Spieler ihre virtuellen Zauberer- oder Hexenfähigkeiten nun schon in “Hogwarts Legacy“ unter Beweis stellen. In dem Action-Rollenspiel werden Spieler zum Schüler der gleichnamigen Zauberer-Akademie aus den Büchern von J. K. Rowling.

Hogwarts Legacy im Test: Die magischste Open-World seit Red Dead Redemption 2

Sprechender Hut gibt Empfehlung

Da die Handlung des Spiels vor den Geschehnissen in den “Harry Potter“-Romanen und Filmen angesiedelt sind, treffen sie zwar nicht auf den beliebten Zauberlehrling, dafür aber auf einige andere alte Bekannte – wie etwa den sprechenden Hut. Der ist in den Romanen dafür zuständig, den Hogwarts-Neuankömmlingen eines von vier Häusern zuzuweisen. Die vier Häuser Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin gibt es in “Hogwarts Legends“ ebenfalls. Während die Roman-Figuren von J. K. Rowling auf ihre Zuteilung keinen Einfluss hatten, können die Spieler ihr Haus selbst wählen. Sie bekommen aufgrund einer kleinen Fragerunde zwar eine Empfehlung, können jedoch auch selbst eines der vier Häuser auswählen.

Das sind die beliebtesten Häuser

Schaut man sich die Trophäen, die Spieler in der Playstation-5-Version von “Hogwarts Legends“ bereits freigeschaltet haben, lässt sich daraus ableiten, welches der vier Häuser derzeit am beliebtesten ist. Denn je nachdem, als Repräsentant welchen Hauses der Spieler die sogenannten Karten-Kammer betritt, bekommt er eine von vier Trophäen. So sieht die aktuelle Top4-Liste aus:

Slytherin (27 Prozent) Ravenclaw (26 Prozent) Gryffindor (25 Prozent) Hufflepuff (18 Prozent)

Slytherin, Ravenclaw und Gryffindor liefern sich also auf der Playstation 5 derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ganz knapp vorne in der Gunst der Spieler liegt Haus Slytherhin. Zu den Eigenschaften von Slytherin-Schülern gehören unter anderem Gerissenheit, Einfallsreichtum, Führungsqualitäten und Ehrgeiz. Nicht wenige der Mitglieder schlagen in den Romanen einen zwielichtigen Weg ein. Die Schüler von Ravenclaw hingegen zeichnen sich durch Weisheit, Witz und Intellekt aus. In Gryffindor stehen Mut, Ritterlichkeit und Entschlossenheit im Vordergrund. Abgeschlagen auf dem vierten Rang landet Haus Hufflepuff. Schüler dieses Hauses zeichnen sich durch harte Arbeit, Hingabe, Geduld und Loyalität aus. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Beliebtheit der unterschiedlichen Häuser im Verlauf der nächsten Wochen noch einmal verschieben wird.

