Neuer AMD-Treiber für Atomic Heart und Company of Heroes 3

AMD hat eine neue Version der Radeon Software veröffentlicht. Die neuen Treiber für AMD-Grafikkarten merzen einige Fehler aus und unterstützen auch die gerade erst erschienenen Spiele “Atomic Heart“ und “Company of Heroes 3“. Konkret unterstützt der Treiber in der Version 23.2.2 neben aktuellen GPUs auf Basis der RX-7000- und RX-6000-Reihe auch ältere Grafikkarten ab der RX-400-Reihe.

Höhere Bildraten und weniger Bugs

Wer den Treiber installiert, soll beispielsweise in “Company of Heroes 3“ eine deutlich bessere Performance gegenüber der vorangegangenen Treiberversion erhalten. Konkret würden die Modelle Radeon 7900 XTX, 7900 XT, 6950 XT, 6800 XT und 6650 XT in 4K/UHD-Auflösung um 7 bis 13 Prozent zulegen. Den größten Leistungszuwachs erhalten die stärkeren GPUs, doch auch die kleineren Modelle sollen ein paar Bilder pro Sekunde zulegen.

Außerdem behebt AMD mit dem neuen Treiber Probleme mit bestimmten Spielen. Beispielsweise soll “Hitman 3“ mit aktiviertem Raytracing nicht mehr abstürzen. Auch ein Fehler mit Valves Index-VR-Headset sei behoben worden. Dieser Bug sorgte dafür, dass bei 144 Hz mit einer RX-7000-GPU nur ein leerer Bildschirm angezeigt wurde. Wer DirectX-11-Spiele in Verbindung mit einer RX-6000-GPU und einer Ryzen-CPU verwendet, soll zudem keinen Leistungsabfall mehr beklagen müssen.

Bestehende Probleme und Download

Dennoch konnte AMD nicht alle aktuell auftretenden Fehler beheben. So komme es teilweise zu einem hohen Verbrauch im Leerlauf sowie zu Video-Rucklern oder Performance-Einbrüchen bei den RX-7000-Grafikkarten des Herstellers. Wer sich einen Überblick über die behobenen und noch bestehenden Bugs im Treiber machen will, findet auf der offiziellen Webseite von AMD die Release-Notes zu Radeon Software Adrenalin Edition 23.2.2. Dort findet sich auch der Download-Link für Windows 10 und Windows 11.