GTA 6: Enthüllung noch 2023 erwartet und Details zum Multiplayer

Spieler weltweit warten sehnsüchtig auf den neuen Ableger der “Grand Theft Auto“-Reihe. Wie gewohnt hält sich Entwickler Rockstar Games mit konkreten Plänen für “GTA 6“ bedeckt. Ein umfangreicher Leak im vergangenen Jahr sowie zahlreiche Insider-Berichte sorgten dennoch dafür, dass die Community besser informiert ist, als vom Hersteller aktuell gewünscht. Nun will der bekannte Leaker “Tez2“ erfahren haben, dass die Vorstellung von “GTA 6“ noch für dieses Jahr geplant ist. Auch zum Multiplayer-Modus hat der Leaker neue Informationen.

Bis zu 30 Spieler gleichzeitig

Demnach sei bei dem Leak im vergangenen Jahr auch Videomaterial enthalten gewesen, welches einen interessanten Text enthielt: Im schlicht “GTA Online 2“ getauften Mehrspielermodus sollen bis zu 30 Spieler gleichzeitig antreten können. Dazu wolle Rockstar Games ähnliche Dienste nutzen wie schon bei “Red Dead Online“, dem Mehrspieler-Modus von “Red Dead Redemption 2“. Eigentlich seien sogar 32 Spieler gleichzeitig in einer Lobby möglich, zwei Plätze entfielen jedoch auf Zuschauer, die nicht am eigentlich Spiel beteiligt sind. Die als Quelle dienenden Videoclips seien mit dem Datum Mai 2022 versehen. Es sei nicht damit zu rechnen, dass Rockstar Games zu diesem späten Entwicklungszeitpunkt noch etwas an der Anzahl der Mehrspieler-Zahl ändern würde.

Wann erscheint GTA 6?

Auch zur Frage, wann “Grand Theft Auto 6“ in den Händlerregalen stehen könnte, hat der Leaker eine Antwort. Demnach seien die Verkaufszahlen von Playstation 5 und Xbox Series X/S mittlerweile so hoch, dass Rockstar hier auf eine breite Spielerbasis bauen könnte. Er geht davon aus, dass Rockstar Games das Spiel noch in diesem Jahr erstmals präsentieren werde. Auch die Marketingkampagne könnte schon 2023 starten. Ob das Spiel jedoch auch noch in diesem Jahr ausgeliefert wird, lässt der Leaker offen. Eine Veröffentlichung für die vorangegangene Generation Playstation 4 und Xbox One sei jedoch extrem unwahrscheinlich.