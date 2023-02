AVM: Drei neue Fritzbox-Modelle, Smart Gateway und erstmals Zigbee-Support

AVM stellt auf dem Mobile World Congress von 27.2. bis 2.3.2023 in Barcelona neue Geräte vor. Ein Überblick.

Fritzbox 5690 Pro: Für DSL und Glasfaser

Die Fritzbox 5690 Pro ist die erste Fritzbox für Glasfaser und DSL in einem Gerät. Damit können Sie, wenn Sie aktuell noch einen DSL-Anschluss haben, diese Fritzbox nutzen und dieses Gerät auch dann noch weiter verwenden, wenn Sie an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Sie müssen sich dann also keinen neuen Router anschaffen.

Außerdem bietet die neue Fritzbox 5690 Pro Triband-Mesh inklusive 6 GHz, dem neuen dritten Frequenzband im WLAN. Die Fritzbox 5690 Pro unterstützt Wi-Fi 6, ist aber schon vorbereitet auf die nächste WLAN-Generation Wi-Fi 7. Für Smart-Home-Fans interessant: Neben DECT ULE hat sie auch den Funkstandard Zigbee an Bord und ist für Matter vorbereitet.

Die Fritzbox 5690 Pro steht übrigens hochkant.

Technische Details:

Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 250 MBit/s

Triband Mesh, 4×4 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1440 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5760 MBit/s, 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 (Gen 2) für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Fritzbox 5690 XGS: Für Glasfaser

Ebenfalls neu die Fritzbox 5690 XGS. Sie ist ausschließlich für Glasfaseranschlüsse geeignet und soll laut AVM in Glasfasernetzen mit dem Standard XGS-PON Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit/s erreichen. Auch bei diesem Modell gehören Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6 zur Ausstattung. Außerdem besitzt die Fritzbox einen 10-Gigabit-WAN/LAN-Port und unterstützt DECT ULE, Zigbee und Matter.

Technische Details:

Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

Am Glasfasermodem (ONT) mit 10 GBit/s (WAN) einsetzbar

WLAN Mesh, 4×4, auf 2,4 GHz und 5 GHz, Wi-Fi 7, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1440 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5760 MBit/s

1x 10-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 (Gen 2) für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Fritzbox 6860 5G

Die Fritzbox 6860 5G richtet sich an Benutzer, die zu Hause Internet via 5G empfangen wollen. Ähnlich wie es beim Gigacube von Vodafone der Fall ist (ausführlicher Test des Vodafone Gigacube). AVM verspricht mit dem 5G-Router Datenraten von bis zu 1,3 Gigabit/s. WLAN liefert er über Wi-Fi-6 aus.

Technische Details:

Router für unterwegs und zu Hause über 5G und LTE bis 1,3 GBit/s (4×4 MIMO)

Unterstützung von 5G SA/NSA (3GPP Release 16) und LTE Advanced Pro (CAT19)

5G Carrier Aggregation (5G-CA), Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Nano-SIM, 5G über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 78

4G (LTE) über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43

Unterstützt auch 3G (UMTS)

WLAN Mesh: Wi-Fi 6 2×2 für 2,4 und 5 GHz

1x Gigabit-LAN-Anschluss mit Power over Ethernet (PoE)

Telefonie über VoLTE, VoNR (5G) und über VoIP

Telefonanlage für DECT- und IP-Telefone

Abnehmbarer Fuß für Wand/Fenstermontage

Fritzbox 7590 AX günstig kaufen:

Fritz Smart Gateway

Dieses Gateway für die Steckdose vereint DECT und Zigbee in einem Gerät. Es soll die Möglichkeiten des Smart Home mit AVM-Geräten erweitern. AVM denkt hierbei vor allem an die Lichtsteuerung, weil sich bereits vorhandene Zigbee-LED-Lampen anderer Hersteller damit leicht ins AVM-Smart Home, das von einer Fritzbox gesteuert wird, einbinden lassen. Über das smarte Gateway werden auch vorhandene Fritzbox-Modelle Zigbee-fähig.

Technische Details:

Ergänzt die Fritzbox als Steuerzentrale im Smart Home

Unterstützt DECT ULE/HAN FUN, Zigbee-3.0-kompatibel

Ermöglicht Anmeldung aller Fritz DECT- und DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten sowie Philips Hue LED-Lampen (Gen 3-6), IKEA Tradfri u. a. (Positivliste folgt bei Marktstart)

Verbindet sich automatisch per WLAN mit Fritzbox, keine WLAN-Repeaterfunktion

1x LAN-Anschluss mit 1 GBit/s

1x USB-Port mit Ladefunktion für mobile Gerät

AVM erstmals mit Zigbee

Bisher hat AVM vor allem auf DECT ULE für die Verbindung von Smart-Home-Geräten gesetzt. Doch mit seinen neuen Geräten zieht auch Zigbee in den AVM-Kosmos ein. Die ersten AVM-Geräte mit Zigbee-Support sind Fritzbox 5690 Pro, die Fritzbox 5690 XGS und neue Fritz Smart Gateway.

Zu den Preisen und dem Verkaufsstart äußert sich AVM noch nicht.

Mehr zu Smart Home mit AVM-Geräten und zu dem dafür verwendeten DECT-ULE-Standard lesen Sie hier:

AVM: Smart Home mit Fritzbox – alle Geräte und Möglichkeiten

AVM Fritzbox und Smart Home: Die besten Tipps & Tricks